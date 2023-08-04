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Medya İslami kavramlara saygısızlık yapıldığında 'özgürlük' diyen Ahmet Hakan 'Atatürk' dizisi için ayağa kalktı
Medya

İslami kavramlara saygısızlık yapıldığında 'özgürlük' diyen Ahmet Hakan 'Atatürk' dizisi için ayağa kalktı

Yeniakit Publisher
2023-08-04 00:17:00 - 2023-08-04 00:46:25
İslami kavramlara saygısızlık yapıldığında 'özgürlük' diyen Ahmet Hakan 'Atatürk' dizisi için ayağa kalktı

Film platformu Disney 'Atatürk' isimli diziyi yayından kaldırınca, Ahmet Hakan boykot çağrısında bulundu. Hakan, İslami kavramlara saygısızlık yapıldığında özgürlük diyerek geçmişti.

İslami kavramlara saygısızlık yapıldığında, dizi filmlerde dinle alay edildiğinde özgürlük var diyen Ahmet Hakan, 'Atatürk' dizisi yayından kaldırılınca Disney'i protesto etme çağrısında bulundu.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

Gidin İftira çetesine satın filmlerinizi dizilerinizi

Disney, çektiği “Atatürk” dizisini yayından kaldırmış.

Neden?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uluslararası bir çete var. Soykırım iftirası atmaktan başka bir şey yapmayan bir çetedir bu.

Bu çete, Atatürk’e “soykırımcı” diye iftira atarak Disney’e baskı uygulamış ve Disney de çetenin bu baskısına boyun eğmiş.

*

Buradan çıkan tek bir anlam var:

*

Disney adlı platform, Türkiye ile bu çete arasında bir tercih yapmak durumunda kalınca...

Tercihini soykırım iftirası atan çeteden yana kullanmış durumda.

*

Türkiye’de iş yapacaksın, Türkiye’den abone toplayacaksın, Türkiye’den para kazanacaksın, Türkiye’yi pazarın haline getireceksin.

Ama gözünde Türkiye’nin zerre kıymeti olmayacak.

*

Bu utanç verici aşağılamaya hiçbirimiz katlanamayız.

İptallerle, boykotlarla, kampanyalarla...

Bu densiz, bu saygısız, bu kıymet bilmez, bu müfterilerin taleplerine boyun eğen platforma gereken dersi vermeliyiz.

*

Gitsinler soykırım iftirası atmaya meraklı çeteye satsınlar dizilerini filmlerini.

Bizden uzak dursunlar.

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