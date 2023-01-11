İslami İşbirliği Teşkilatı İsrail'i dini çatışmayı körüklemenin sonuçları konusunda uyardı

Nihai bildiride, provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, 3 Ocak'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmesi en sert ifadelerle kınandı. Bu baskın, tüm dünyadaki Müslümanların duygularını inciten ciddi bir provokasyon, uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının, Kudüs'teki tarihi ve yasal statükonun, kutsallıklarının ve ilgili tüm uluslararası normların açık bir ihlali olarak değerlendirildi.

Filistin ve Ürdün devletlerinin talebi üzerine İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarını görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği'nin Cidde'deki genel merkezinde düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamada, Kudüs-i Şerif de dahil olmak üzere Filistin meselesinin merkezi karakterine vurgu yapıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Arap ve Müslüman kimliğinden hiçbir şekilde taviz verilmemesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif ve saldırgan tutumlarını reddeden ve kınayan ülkelerin tutumları takdir edildi. Açıklamada ayrıca Mescid-i Aksa’nın kutsallığını ihlal eden işgalci İsrail hükümetindeki aşırılık yanlısı bakana yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada 144 dönümlük kutsal Mescid-i Aksa'nın Müslümanların saf ibadet yeri olduğu ifade edildi. Mescid-i Aksa’nın uluslararası hukuk tarafından koruma altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada Kudüs'te Müslümanların ve Hristiyanların kutsallıkları ve buradaki mevcut tarihi ve yasal durumu korumada tarihsel Haşimi Vesayetinin rolüne vurgu yapıldı.

Söz konusu açıklamada Fas Kralı VI.Muhammed’in Beytü’l Makdis Eş-Şerif Ajansı'nın oynadığı rolü takdir ettiği ifade edildi. Filistin halkının Kudüs-i Şerif ve tüm kutsal yerlerinin yanı sıra Eski Şehir ve surları üzerindeki egemenliğinin teyit edildiği açıklamada, devletleri ve uluslararası kuruluşları Kudüs şehrinin yasal ve tarihi statükosunu tam olarak korumaya ve herhangi bir iddiayı kabul etmemeye çağrıldı.