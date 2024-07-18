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Gündem İslami değerlere saldırıp Kur’an’a küfreden şahsın son hali! Yaka paça gözaltına alındı
Gündem

İslami değerlere saldırıp Kur’an’a küfreden şahsın son hali! Yaka paça gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 13:36:00 -
İslami değerlere saldırıp Kur’an’a küfreden şahsın son hali! Yaka paça gözaltına alındı

Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştı. Bakan Yerlikaya, şahsın tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada dini değerlere hakaret edip, Kur'an-ı Kerim'e küfreden deyyusu paketledi.

Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan’da yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan tahkikat başlatılmıştır.

Yüce kitabımız Kuran’ Kerim’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum.
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Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir.

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