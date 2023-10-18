  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İslami Cihad ve Hamas'tan alçak iftiralara cevap
Gündem

İslami Cihad ve Hamas'tan alçak iftiralara cevap

Yeniakit Publisher
2023-10-18 15:35:00 -
İslami Cihad ve Hamas'tan alçak iftiralara cevap

İslami Cihad Hareketi ve Hamas, çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu hastaneye yönelik bombalı saldırı yapan İsrail'in alçak iftirasına yanıt verdi.

Hamas, El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmadıklarını iddia eden Tel Aviv'e yazılı açıklamayla cevap verdi.

Açıklamada, İsrail'in "yalan hikayeler uydurarak yaptığı katliamın gerçeğini saptırmaya çalıştığı" belirtilerek, "Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25'ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70'i çocuk ve kadındı." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırıları ABD'nin silah desteğiyle yapıyor

İsrail'in şu ana kadar 120 bin konutu yaşayanların başına yıktığı aktarılan açıklamada, hastane katliamının sorumluluğunun doğrudan İsrail'e ait olduğu vurgulandı. Saldırının ABD'nin verdiği ve İsrail'den başkasının da sahip olmadığı silah gücü desteğiyle gerçekleştiği aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve dünyadaki tüm ülkelere, İsrail ordusunun işlediği "bu suçu kınama" ve İsrail yönetiminin "kararlarıyla gerçekleştirilen saldırıları durdurma" çağrısında bulunuldu.

'İsrailli yetkililer günlerdir tehdit ediyordu'

İsrail'in hastane saldırısından sorumlu tuttuğu İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "İslami Cihad, Gazze'deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır." ifadelerine yer verildi. İsrailli yetkililerin, Hareketin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı yönündeki iddialarını "asılsız ve gerçek dışı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Birkaç İsrailli yetkilinin günlerdir bu tehditleri medya aracılığıyla tekrarladığına" da işaret edildi.

Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?
Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?

Türkiye, İsrail büyük elçisini kovmak için İsrail'in Filistin'de nükleer silah kullanmasını mı bekliyor?!
Türkiye, İsrail büyük elçisini kovmak için İsrail'in Filistin'de nükleer silah kullanmasını mı bekliyor?!

Gündem

Türkiye, İsrail büyük elçisini kovmak için İsrail'in Filistin'de nükleer silah kullanmasını mı bekliyor?!

İsrail-Filistin savaşı sürerken flaş gelişme! 5 uçak Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı
İsrail-Filistin savaşı sürerken flaş gelişme! 5 uçak Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı

Gündem

İsrail-Filistin savaşı sürerken flaş gelişme! 5 uçak Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı

Valilik açıkladı! İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti!
Valilik açıkladı! İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti!

Gündem

Valilik açıkladı! İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti!

Armağan Çağlayan’dan şaşırtan "İsrail" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı
Armağan Çağlayan’dan şaşırtan “İsrail” çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı

Gündem

Armağan Çağlayan’dan şaşırtan “İsrail” çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı

İsrail-Filistin savaşı sürerken Kurtlar Vadisi ile ilgili müthiş gelişme! Haber geldi
İsrail-Filistin savaşı sürerken Kurtlar Vadisi ile ilgili müthiş gelişme! Haber geldi

Medya

İsrail-Filistin savaşı sürerken Kurtlar Vadisi ile ilgili müthiş gelişme! Haber geldi

İsrail’den skandal ötesi "Türkiye" kararı! Haddinizi bilin edepsizler
İsrail’den skandal ötesi “Türkiye” kararı! Haddinizi bilin edepsizler

Dünya

İsrail’den skandal ötesi “Türkiye” kararı! Haddinizi bilin edepsizler

İsrail'in hastane saldırısındaki korkunç ihtimal!
İsrail'in hastane saldırısındaki korkunç ihtimal!

Gündem

İsrail'in hastane saldırısındaki korkunç ihtimal!

Minareyi çalan kılıfını uydururmuş! İsrail işlediği katliamı İslami Cihat’ın üzerine attı Bu suçun bedelini ödeyeceksin İsrail
Minareyi çalan kılıfını uydururmuş! İsrail işlediği katliamı İslami Cihat’ın üzerine attı Bu suçun bedelini ödeyeceksin İsrail

Gündem

Minareyi çalan kılıfını uydururmuş! İsrail işlediği katliamı İslami Cihat’ın üzerine attı Bu suçun bedelini ödeyeceksin İsrail

İsrail kanalından akılalmaz iddia! 'Türkiye'den satın aldık' diyerek ortalığı karıştırmaya başladılar
İsrail kanalından akılalmaz iddia! 'Türkiye'den satın aldık' diyerek ortalığı karıştırmaya başladılar

Gündem

İsrail kanalından akılalmaz iddia! 'Türkiye'den satın aldık' diyerek ortalığı karıştırmaya başladılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23