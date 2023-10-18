İslami Cihad ve Hamas'tan alçak iftiralara cevap

Hamas, El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmadıklarını iddia eden Tel Aviv'e yazılı açıklamayla cevap verdi.

Açıklamada, İsrail'in "yalan hikayeler uydurarak yaptığı katliamın gerçeğini saptırmaya çalıştığı" belirtilerek, "Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25'ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70'i çocuk ve kadındı." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırıları ABD'nin silah desteğiyle yapıyor

İsrail'in şu ana kadar 120 bin konutu yaşayanların başına yıktığı aktarılan açıklamada, hastane katliamının sorumluluğunun doğrudan İsrail'e ait olduğu vurgulandı. Saldırının ABD'nin verdiği ve İsrail'den başkasının da sahip olmadığı silah gücü desteğiyle gerçekleştiği aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve dünyadaki tüm ülkelere, İsrail ordusunun işlediği "bu suçu kınama" ve İsrail yönetiminin "kararlarıyla gerçekleştirilen saldırıları durdurma" çağrısında bulunuldu.

'İsrailli yetkililer günlerdir tehdit ediyordu'

İsrail'in hastane saldırısından sorumlu tuttuğu İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "İslami Cihad, Gazze'deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır." ifadelerine yer verildi. İsrailli yetkililerin, Hareketin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı yönündeki iddialarını "asılsız ve gerçek dışı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Birkaç İsrailli yetkilinin günlerdir bu tehditleri medya aracılığıyla tekrarladığına" da işaret edildi.