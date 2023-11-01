İslami Cihad: İslam dünyası artık uyanmalı

İslami Cihad hareketinin İran temsilcisi Nasır Ebu Şerif, Aksa Tufanı operasyonunun işgal rejiminin ve Batı'nın itibarını yerle bir ettiğini belirtti.

Nasır Ebu Şerif, Aksa Tufanı operasyonunun işgalcinin ve Batı'nın itibarını yerle bir ettiğini vurgulayarak "Amerika ve Başkanı Joe Biden'ın bölgedeki proje ve planları boşa çıktı" ifadesini kullandı.

Gazze bombardımanlarının Amerikan silahlarıyla gerçekleştiğine dikkat çeken Ebu Şerif, "Siyonist rejimin Batı ve Amerika'nın eşlik ettiği bir savaşta Gazze bölgesinde akıl dışı ve vahşice saldırılarına tanık oluyoruz. Batıdan kendilerine gönderilen alışılmadık bombalarla Gazze'yi yerle bir ettiler” dedi.

"Siyonist rejime ve Batı'ya karşı İslam ülkelerinin bizimle birleşmesini bekliyoruz" diyen Nasır Ebu Şerif "İslam Ümmeti'nin desteğine ihtiyacımız var" vurgusu yaptı.

Ebu Şerif sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam dünyası uyanmalı ve tüm stratejisiler, Siyonist komploları engellemek için el ele vermelidir.

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