İslami Cihad Hareketi'nin eski lideri Şallah hayatını kaybetti

Mepanews'in haberine göre Filistin'de İran destekli İslami Cihad Hareketi'nin eski Genel Sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir hastanede tedavi gören Şallah’ın ölüm haberini yazılı açıklamayla bildiren İslami Cihad Hareketi, “Büyük Ulusal Lider Ramazan Abdullah Şallah, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetmiştir.” açıklamasında bulundu.

Şallah'ın büyük bir lider olduğu söylenen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“İslami Cihad Hareketi’nin kuruluşundan bu yana mücadelesine tanıklık ediyor, onun 20 yıldan fazla ortaya koyduğu liderliğini ve milli duruşunu onur ve şerefle hatırlıyoruz. O, emanete en güzel şekilde sahip çıktı ve cihat bayrağını hep yüksekte tuttu. Filistin direnişine, Kudüs’e, Arap ve İslam kimliğine hep sahip çıktı.”

İslami Cihad'ın liderliğini, grubun ilk lideri Fethi Şikaki'nin ölümünden sonra devralan ve 1995-2018 yılları arasında yürüten Şallah, bu görevi hastalığı sebebiyle Ziyad Nahale'ye bırakmıştı.