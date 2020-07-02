İslam’dan neden uzaklaşıyorlar? Cübbeli Ahmet Hoca’dan gündemi sarsacak açıklama

Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'ın YouTube'daki kanalına konuk oldu ve "Gençler AK Parti'den mi yoksa İslam’dan mı uzaklaşıyor" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın Z Kuşağı ile ilgili tespitleri:

FETÖ insanlara güvensizlik ve şüphecilik verdi. FETÖ’nün tahribatı rol oynuyor gençler üzerinde. Özellikle soruları çalarak. İslamı Müslümanlara soğuk hale getirdi FETÖ. AK Parti meselesi de değil bu.

Bu altyapı bizi bozdu. Z, M önemli değil bozulduk. Sağcının solcunun çocuğu mu? Türk’üm Kürdüm bakma sen. İslam sevdirilmesi lazım. İslam’ın güzellikleri anlatılması lazım.