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Gündem

İslam’dan neden uzaklaşıyorlar? Cübbeli Ahmet Hoca’dan gündemi sarsacak açıklama

Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'ın YouTube'daki kanalına konuk oldu ve "Gençler AK Parti'den mi yoksa İslamdan mı uzaklaşıyor?" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 13:42:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'ın YouTube'daki kanalına konuk oldu ve "Gençler AK Parti'den mi yoksa İslam’dan mı uzaklaşıyor" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın Z Kuşağı ile ilgili tespitleri:

FETÖ insanlara güvensizlik ve şüphecilik verdi. FETÖ’nün tahribatı rol oynuyor gençler üzerinde. Özellikle soruları çalarak. İslamı Müslümanlara soğuk hale getirdi FETÖ. AK Parti meselesi de değil bu.

Bu altyapı bizi bozdu. Z, M önemli değil bozulduk. Sağcının solcunun çocuğu mu? Türk’üm Kürdüm bakma sen. İslam sevdirilmesi lazım. İslam’ın güzellikleri anlatılması lazım.

Cübbeli Ahmet Hoca’dan AK Parti açıklaması
Cübbeli Ahmet Hoca’dan AK Parti açıklaması

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan AK Parti açıklaması

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Yorumlar

Misafir

Bence devlet yönetimi kapitalist ve komünist sistem değişmeli ahlâk ve maneviyat düsturu ile İslâm ile ülke yönetilmeli kısacası Kur'an ve sünnet ile hüküm vermek lazım. O zaman nihayete erilir...
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Tata Tonga

İslamdan neden soğunur. İslamı bilmez isen ellere verirler talkımı kendi yutarlar salkımı zihniyeti soğutur. Akp meselesine gelirsek akp dahil bütün siyasi partiler millete hizmet etmek zorundadır. Millete hizmeti bırakıp millete efendi olmaya kalktıklarında da tarihin çöp sepetinde yerlerini alırlar.
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