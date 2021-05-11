İslam'daki çok eşlilik sorusuna Yusuf İslam'dan müthiş cevap

Müslüman olan İngiliz şarkıcı Yusuf İslâm, Türkiye’ye geldiğinde basın tarafından epeyce gündemde tutuldu. Basının yoğun ilgi gösterdiği İslam'a bir muhabir İslam dini ve evlilikle ilgili bir soru sordu. Yusuf İslam verdiği cevapla, muhabiri şaşkına çevirdi.

Müthiş cevap

İngiliz şarkıcıya bir muhabir “Girdiğiniz İslâm dininde bir erkeğin dört kadınla evlenmesine ne diyeceksiniz? Yani bunun mantığını nasıl kabul edeceksiniz? Siz bir Batılı aydın bir şarkıcı olarak bunu nasıl kabûl ettiniz?” şeklinde soru yöneltti. Yusuf İslam Müslüman olmadan önceki hayatını hatırlatara muhabire müthiş bir cevap verdi. Müslüman olmadan önce kaç kadınla gayrimeşru ilişki yaşadığının sayısını bilmediğini söyleyen İslam, "Ben böyle adi bir hayat yaşarken sen bana hayrandın. Ben şimdi Müslüman oldum. Tek eşle evliyim. İkinci bir evliliğe niyetli de değilim. İslam dini dörde kadar izin veriyorsa onların ve çocuklarının sorumluluğunu da ona yüklüyor. Senin hayran olduğun Batı’da böyle bir sorumluluk yok, çocuk babasını bilmez. Baba da çocuğunu.” ifadelerini kullandı.