  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB'den 'Libya' açıklaması: Darbeci Hafter'in tuzakladığı mayınlar...
Denizli'de orman yangını
Deniz salyası kabusunu poyraz yok etti
Türkiye'nin en yüksek riskli ili yeşile döndü!
Aktüel İslam'daki çok eşlilik sorusuna Yusuf İslam'dan müthiş cevap
Aktüel

İslam'daki çok eşlilik sorusuna Yusuf İslam'dan müthiş cevap

Müslüman olan İngiliz şarkıcı Yusuf İslâm, Türkiye'ye geldiğinde bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen soruya Müslüman olmadan önceki hayatını hatırlatarak müthiş bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 16:19:00 -
İslam'daki çok eşlilik sorusuna Yusuf İslam'dan müthiş cevap

Müslüman olan İngiliz şarkıcı Yusuf İslâm, Türkiye’ye geldiğinde basın tarafından epeyce gündemde tutuldu. Basının yoğun ilgi gösterdiği İslam'a bir muhabir İslam dini ve evlilikle ilgili bir soru sordu. Yusuf İslam verdiği cevapla, muhabiri şaşkına çevirdi.

Müthiş cevap

İngiliz şarkıcıya bir muhabir “Girdiğiniz İslâm dininde bir erkeğin dört kadınla evlenmesine ne diyeceksiniz? Yani bunun mantığını nasıl kabul edeceksiniz? Siz bir Batılı aydın bir şarkıcı olarak bunu nasıl kabûl ettiniz?” şeklinde soru yöneltti. Yusuf İslam Müslüman olmadan önceki hayatını hatırlatara muhabire müthiş bir cevap verdi. Müslüman olmadan önce kaç kadınla gayrimeşru ilişki yaşadığının sayısını bilmediğini söyleyen İslam, "Ben böyle adi bir hayat yaşarken sen bana hayrandın. Ben şimdi Müslüman oldum. Tek eşle evliyim. İkinci bir evliliğe niyetli de değilim. İslam dini dörde kadar izin veriyorsa onların ve çocuklarının sorumluluğunu da ona yüklüyor. Senin hayran olduğun Batı’da böyle bir sorumluluk yok, çocuk babasını bilmez. Baba da çocuğunu.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu üyesinden bayram uyarısı! 17 Mayıs'a dikkat çekti
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesinden bayram uyarısı! 17 Mayıs'a dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tezer, Ramazan Bayramı'n..
İdlib'de Türk askerine hain saldırı! Şehit ve yaralılar var
Gündem

İdlib'de Türk askerine hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından verilen bilgiye göre, İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 4 aske..
İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e süre verdi
Dünya

İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e süre verdi

İsrail'e Mescid-i Aksa'da bulunanlara uyguladığı ablukayı kaldırması için Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları iki saat süre ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay