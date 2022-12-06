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Gündem İslam'da hayvan hakkı! "Dine hayvan düşmanı diye saldırmak..."
Gündem

İslam'da hayvan hakkı! "Dine hayvan düşmanı diye saldırmak..."

Akit TV canlı yayınında konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, başıboş sokak köpeği sorununa ilişkin değerlendirmesinde İslam'da hayvan hakkını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 22:06:00 - 2022-12-06 22:10:50

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, Akit TV canlı yayınında konuştu.

Dr. Şenocak, bir süredir yaşanan başıboş köpek sorununu değerlendirdi.

İslam dininin hayvan haklarını koruduğu gibi, saldırgan hayvanlara ilişkin emirlerinin de olduğunu hatırlatan Dr. İhsan Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

Hayvanların da kendilerine ait bir millet yapısı olduğunu, onlara zarar vermenin cehenneme, iyiliğin ise cennete girmeye vesile olduğunu söyleyen İslam’ın, insana zarar veren hayvanların tecridini emretmesi üzerinden dine hayvan düşmanı diye saldırmak ya cehalet ya da cinayettir.

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