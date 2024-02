İslâm’a ve ümmete şedit, Batı’ya karşı sempatik! CHP’den İsrail ağzı

Ana muhalefet partisinin çarpık zihniyeti her alanda kendisini gösteriyor. Türkiye’nin milli meselelerinde yıkıcı ve bozguncu tavırlar sergileyen, terör örgütüne yönelik operasyonlara karşı çıkan, TBMM’de teröre karşı ortak bildirilere katılmaktan kaçınan CHP, sıra ülkemize sığınan mültecilere gelince aşırı milliyetçi, ırkçı söylemlere sarılıyor. Suriyeli sığınmacıları her platformda siyasete alet ederek ırkçı söylemlerde bulunan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Genel Merkez tarafından yeniden aday yapılarak ödüllendirilirken, CHP’li belediye başkan adaylarının ırkçı söylemleri siyaseti çirkinleştiriyor. CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin’in bir esnaf ziyareti sırasında gördüğü sığınmacı Irak Türkmeni çocuklara yönelik “Bu çocuklar büyüdüğü zaman büyük sorun olur” ifadesi tepki çekti. CHP’li Şahin’in bu sözleri, akıllara 7 Ekim’den beri Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırılarda özellikle çocukları hedef alan İsrail’in insanlık dışı ırkçı yaklaşımını akıllara getirdi.

CHP zulüm ve nefret demek!

CHP adayının çirkin davranışına Akit aracılığıyla tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP’nin yıllardır kaybetme nedeni, bu kibri, üstenciliği, mazlumun derdini anlayamaması, dilini konuşamaması. CHP’nin Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin’in bu nobran tavrı işte bu anlayışın ispatı olmuş. Aynı şahıs yıllar önce gecekondu sahiplerine ‘siz işgalcisiniz’ demişti. Irak Türkmenleri sığınmacı değil, memleketin öz evlatlarıdır. CHP demek zulüm demek, nefret demek. Bunun adı vicdansızlık. Çocuk çocuktur, ideolojisi yoktur, günahı yoktur, büyüdükçe öğrenir, yaşadığı toplumun kültürünü alır nasıl eğitirseniz öyle olur. Milletimizin vicdanına, ülkemizin bağrına sığınmış Türkmen çocukları göndermek sizin haddiniz değil! CHP’nin bu kirli zihniyetine en büyük cevabı milletimiz sandıkta verecektir.”

Türkmenlerden kınama

Türkmen, Göçmen Mülteci ve Sığınmacılar Derneği Başkanı Murat Gerede de tepkisini şöyle aktardı: “Suriye’deki iç savaşta evlerini, mallarını, her şeylerini kaybedip canlarını kurtarmak için ülkemize sığınan mültecilere bu şekilde çirkin söylemlerde bulunmak kimseye yarar sağlamaz. Biz, Müslüman olmamız dolayısıyla bize sığınanlara ‘ensar’ bilinciyle yaklaşıyoruz. Biz tarih boyunca bize sığınan herkese milliyetine, diline, ırkına bakmadan sahip çıkmış bir milletiz. Siyaset yapacağız diye bize sığınanları ırkçı söylemlerle ötekileştirmek, onların kalplerini kırmak bize yakışmaz. Zaten bu tür ırkçı, çirkin söylemlerle dikkat çekmek isteyen siyasetçiler de bunun karşılığında nefret ve ayıplanma dışında bir şey elde edemezler. CHP’nin Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin’in Türkmen sığınmacı çocuklara yönelik çirkin tutumunu esefle kınıyoruz. Bunları, bu çirkinlikleri milletimizin vicdanına havale ediyoruz.”

Çanakkale'ye baksınlar

Ankara Hanımelleri Derneği Başkanı Asiye Mutlu ise, şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP zihniyeti nedense İslam’a, ümmete karşı şedit ama batıya karşı sempati duyan, onları çağdaş, medeni gören bir anlayışa sahip. Biz her şeyden önce bize sığınan Suriyelilerle, Iraklılarla ümmet kardeşiyiz. Biz ensarız, bize sığınanlar da muhacir. Ülkemizin karşılaştığı her türlü musibetin, belaların, darbelerin, krizlerin bertaraf edilmesinde bize sığınan muhacirlerin duaları var. Belaları savıyoruz onların dualarıyla biz. CHP zihniyeti aslında İslam düşmanı. Kur’an’a muhalif, ezana muhalif, camiye muhalif, yerli ve milli manevi her şeye muhalif. CHP’nin Mamak Belediye Başkan Adayının Iraklı sığınmacı çocuklara davranışı son derece çirkindir. Bir çocuğun gönlünün kırılması ne kadar acı bir durum. Hepimizin içi acıdı bu çirkin davranış karşısında. Irak’tan, Suriye’den hatta Afganistan’dan gelip ülkemize sığınan insanları nasıl yabancı, öteki görebiliyorlar? Çanakkale Savaşı’nda şehit olanların isimlerine baksınlar. Iraklı, Filistinli, Suriyeli binlerce şehidin adı yazar orada. CHP’yi anlamak mümkün değil. Batılı emperyalistlerin ülkemizi bölmek için kurdurduğu terör örgütünün siyasi uzantısı bir partiyle el ele kol kola siyaset yapıyorlar. PKK’ya karşı, teröre karşı Meclis’te hazırlanan ortak bildirilere katılmıyorlar. Fakat iş bize sığınan Müslümanlara gelince sözde aşırı milliyetçi, ırkçı kesiliyorlar. Bölücülerle ittifak yapmak, Türkiye’yi bölmek demek. Kimse kimseyi kandırmasın. Adını ‘Kent uzlaşısı’ koyup Türkiye’nin bölünmesi için çalışanlarla ittifak kurmanın neresi milliyetçilik?”