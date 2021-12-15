İslam'a "ortaçağ kafası" diyen Erinç Sağkan hesap veriyor!

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, "eşcinsellik ve evlilik dışı ilişki"yle ilgili, bir Cuma hutbesinde kullandığı, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor." ifadelerini, "ortaçağ kafası" anlamına gelecek kelimelerle hedef alan Ankara Baro Başkanı iken şimdi Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı seçilen Erinç Sağkan hesap veriyor.

TBB Başkanı Erinç Sağkan ile eski Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, Prof. Erbaş’ı hedef almalarına ilişkin davanın ikinci duruşmasına katıldı.

FETÖ'cüleri korumaya alan Almanya'nın büyükelçisi de salonda!

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı; bazı baro başkanları ile avukatlar takip etti. FETÖ'cülerin korumaya alındığı Almanya'nın, büyükelçisinin de duruşmada olması dikkat çekti.

'İfade özgürlüğü' sözüne sığındı!

Savunmasında, "Açıklamada asla suç unsuru yoktur." ifadesini kulanan TBB Başkanı Erinç Sağkan, Müslümanlara "Ortaçağ kafalı" demenin bir ifade özgürlüğü olduğunu öne sürdü:

"İfade özgürlüğü kapsamında yapılmış bir açıklamadır. Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlerinin iddianamede kesildiği açıktır. İddianamede yer alan açıklama kesilmiştir. Bu anlamıyla da düşündürücüdür. Diyanet İşleri Başkanı, nikahsız yaşayanların ve eşcinsellerin hastalık taşıdığını ve mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Ankara Barosu adına sessiz kalmama hakkımızı kullandık. Yayınlanan basın açıklaması yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesinden ibarettir."

Sağkan, yaptıkları açıklamanın hakaret içermediğini ve hiçbir din, inanç ile alakası olmadığını söyleyerek beraatini istedi. Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri de kullanılan ifadelerin suç unsuru taşımadığını iddia etti.

'Söylemler Erbaş'a ait değil, Kur'an'da yer alan ifadeler'

Diyanet İşleri Başkanlığı Avukatı Mahmut Acerce, Prof. Erbaş’ın hutbedeki sözlerinin, kendisine ait sözler değil, Kur’an-ı Kerim’de yer alan emirler olduğunu ifade etti. Acerce, "Ben Diyanet İşleri Başkanı’nın bütün cümlelerini katılıyorum. Düşüncelerimden dolayı üyesi olduğum baro tarafından kınanıyorum. Ben bu kınamayı ifade özgürlüğü olarak görmüyorum." dedi.

Erinç Sağkan'ın Ankara Barosu başkanlığı dönemindeki davaya konu açıklaması şöyle: