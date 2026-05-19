İslam ülkesi "büyücüleri" yaka paça gözaltına aldı!
Afganistan İslam Emirliği, “büyücülük yaptığı” belirlenen 9 kişiyi gözaltına aldı, evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen koyun ve bir miktar paranın sahiplerine iade edildiği belirtildi. İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma birimlerinin “Hurafelerle kazan elde eden” güruha geçit vermemesi büyük beğeni topladı.
Afganistan'ın güney kesiminde yer alan Kandahar vilayetinde, İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı tarafından yürütülen bir operasyonda, "büyücülük" faaliyeti yürüttüğü iddia edilen 9 kişi yakalandı.
Yerel makamlar, bu kişilerin uzun süredir hukuka ve inanca aykırı yöntemlerle halktan haksız kazanç sağladığını duyurdu.
Kandahar'ın çeşitli semtlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, şüphelilerle birlikte ele geçirilen nakit paralar ve küçükbaş hayvanlar daha sonra gerçek sahiplerine teslim edildi.
Yetkililer, gözaltına alınan şahısların suçlarını itiraf ettiklerini ve yasal işlemlerin tamamlanması adına mahkemeye sevk edildiklerini bildirdi.
Taliban yönetiminin, yönetimi tekrar devraldığı 2021 yılından bu yana ülke genelinde batıl inançlarla mücadele, şeriat yasalarının tatbiki ve sosyal hayatın denetlenmesi yönündeki tedbirlerini kararlılıkla artırdığı biliniyor.
