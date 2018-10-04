THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Islam Slimani şehitlerimizi unutmadı!

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Spartak Trnava'yı 2-0 yenen Fenerbahçe'de geceye damga vuran golcü Islam Slimani, maç sonrasında konuştu.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:45
Islam Slimani şehitlerimizi unutmadı!

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelede attığı 2 golle yıldızlaşan Islam Slimani, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Şehitlerimizin üzüntüsünü yaşadığını belirten Slimani, "Her şeyden önce, bugünkü terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Maç öncesinde kafamızda bu vardı, bunun üzüntüsünü yaşıyorduk" dedi.

Herkesin üzerine düşeni yapması durumunda işlerin düzeleceğini belirten Cezayirli golcü, "Futbolda her zaman zor dönemler vardır ama bu akşam iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu skor ilerisi için bize güven verecektir. Sorun bir adaptasyon sorunu değil. Bir takım içinde işler iyi gidiyorsa, herkes çok daha iyi gözükecektir. Bazen takım halinde fedakarlık yapmak zorundasınız, bana göre ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:45
  1. Fenerbahçe
  2. Spartak Trnava
  3. Islam Slimani

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti sağlık çadırını vurdu!
    1. Terör devleti sağlık çadırını vurdu!
    2. Endonezya'dan kötü haber gelmeye devam..
    3. Philip Cocu, ezber bozdu!
    4. Bangladeş'ten dikkat çeken Türkiye..
    5. Şırnaklı şehit kızı: PKK'dan 20 yıl da..
    6. Fenerbahçe transferi açıkladı! Henüz..
    7. Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu!..
    8. Avrupa ülkesinde halk sokaklara..
    9. Islam Slimani şehitlerimizi unutmadı!
    10. Gümüş: Dün akşam maçı kaybettik ama...
    11. Türkiye tepki göstermişti: Amerika'dan..
    12. Rusya'dan 'casusluk' açıklaması!
    13. Erdoğan Avrupa Birliği mesajı:..
    14. Fenerbahçe'de Güneş'e küfürlü tepki
    15. Yılmaz o teklifi kabul etmedi
    16. IKBY’de kesin olmayan seçim sonuçları..
    17. Rus devi ABD karşısında geri adım attı!
    18. Fenerbahçe Yılmaz ile sözleşme imzaladı
    19. Aybaba: Değişime gideceğiz
    20. Çalhanoğlu girdi Milan kazandı!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Halkın sabrı taştı! YPG/PKK’lıları tek tek öldürüyorlar
    Halkın sabrı taştı! YPG/PKK’lıları tek tek öldürüyorlar