İslam Şeriat mıdır? Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez anlatıyor!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, çakma ilahiyatçıların Şeriat-ı Muhammedî hakkındaki rezil bildirisinin ardından büyük beğeni toplayan açıklamalarda bulundu.

HaberTürk’e konuşan Mehmet Görmez, şunları söyledi:

İslam tarih içinde özdeşleşen, Batı'da meydan okumalarla karşı karşıya geldiğimizde tartışmaya açtığımız bazı kavramlar vardır. Şeriat, hilafet, ümmet bunlardan bir tanesidir. Ümmet, vahdet, şeriat adalet, hilafet siyaset talebidir toplumun. Bu taleplerin zaman içinde nasıl değiştiğini, ele alınması gerektiği. Bu neticede formdur.

Zaman içinde nasıl değiştiği üzerine durmak yerine seküler şeriatın insan onuruna çok büyük kötülükler yaptığından söz etmeyip yürürlükte olmayan şeriatın insan onuruna aykırılığından bahsederseniz doğru bulmam.

Uğur Mumcu'nun cenazesinde insanlar 'kahrolsun şeriat' diye slogan atıyordu. Derken ezan okundu, insanlar sustu. Ezan şeriatın parçası değil mi? Istılah sulh kökünden gelir. Belli tarihten sonra uzlaşı yok oldu bu kavramlar üzerinde. Bu uzlaşının yok olması kavramın kötü olduğu manasına gelmez.

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Bütün dünyada şeriat dediğimiz şey, İslam'ın getirdiği rahmet suyundan istifade etmenin yolu ve yöntemi demektir sözlük itibariyle. Siz siyasi ve politik bölünmelerde, parçalanmalarda sadece siyasi argüman olarak ifade ederseniz ilmi olmaz, ahlaki de olmaz.

Kimisine göre şeriat İslam'ı ifade eder. Ava giderken avcının ne yapması gerektiğini ifade eden dinin dünyayı yönetme konusunda iddiasının olmadığını söyleyemezsiniz.

İslam’ın insan hayatının, ekonomik, siyasi hayatın adaletle tanzim etme talebi var. Kimisine göre bu talebidir. Kimisine göre sadece fıkıhtır. Sadece İslam hukukudur. Kimisine göre sadece had cezalarıdır. Kimisine göre miras taksimidir.

Bir siyonist şeriatın büyük katliamlar yaptığı dönemde bu tartışmaların anlamsızlığını bir kez daha vurgulamak isterim. İslam’ın nezih akidesini, ilke ve esaslarını bir ideolojiye indirgendiğinde İslam’a yapılabilecek en kötü şey. İslami ideolojileştirmek ilahi olmaktan çıkarıp, kendi ideolojimize, idealimize dönüştürmek demektir. Bu doğru değildir.