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Ekonomi İslam Memiş'ten Türkiye'yi sallayan uyarı
Ekonomi

İslam Memiş'ten Türkiye'yi sallayan uyarı

Yeniakit Publisher
2023-12-08 11:18:00 -
İslam Memiş'ten Türkiye'yi sallayan uyarı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın, euro/dolar ve borsa için yeni tahminler yaparken 'siber saldırı' uyarısıyla dikkatleri çekti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'siber saldırı' iddiasıyla dikkatleri çekti. Memiş, gram altın için hedef seviyeyi tekrar çalıştırırken, euro'ya ayrı bir parantez açtı.

Borsa konusunda alım yaptığını ifade eden Memiş, "Borsada beklediğimiz satışlar gerçekleşti. Yüzde 50 alımımı yaptım. Hedef olarak 9000 puanı bekliyorum. 7747 puan seviyesi test edildi bugün. Düşüş beklentimiz gerçekleşmiş oldu. 9000 puanı aldığımız hisselerle bekliyoruz. Borsa İstanbul 7842 puanda. 7900 üzerinde kapanışı takip edeceğiz ancak radarımızda 9000 var" dedi.

Memiş, kurlar için şunları söyledi: "Dolar kurunda, euro kurunda zaten yukarı yönlü hareketler devam edecek. 28.92 lira dolar kuru. Borsa 9000'e gidince, dolarda da 29.50 atak beklentim var. Dolarla birlikte endeks yükselecek. 29 üzerine yerleşen dolar kurunu takip etmek gerekiyor.

En ucuz euro kaldı. Euro almamış arkadaşlarımızı, şu anda 1.0776'yla alakalı ucuz bir euro var. Bunlar fırsattır, bunlar her zaman gelmez. Yukarı yönlü ataklar hızlı şekilde devam edebilir."

İslam Memiş, giriş değerlendirmesinin ardından gram altın ve siber saldırı uyarılarıyla dikkat çekti...
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Altın fiyatlarını değerlendiren İslam Memiş, "Ons altında 2020 dolar destek seviyesini takip edeceğim. Buradan tekrar hızlı yükseliş bekliyorum. 2031 dolarda şu anda. 2065 direncini takip ediyor olacağım.

Gram altın TL 1950 lirada. 1930'a kadar gerilemişti. 1968'den gerilemişti. Yukarıda 1965 lira direnci var. Hedef 2000 lira seviyesi. Yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebilirim." dedi.

Memiş, şöyle devam etti: "Gümüş gramında 24 ve devamında 26 lira seviyesi beklentimiz aynı. Burada da oldukça ucuz kalan bir gümüş var.

Petrol fiyatları toparlanma isteğinde. 75-80 dolarda dengelenme çabasında. 80 dolar üzerinde atak beklediğimi söylemek isterim. Bitcoin tarafı satıcılı. 40-45 bin dolara yerleşen Bitcoin var. Alt coinlerde memnun edici bir gelişme yok ancak."

İSLAM MEMİŞ'TEN SİBER SALDIRI İDDİASI

"Siber saldırılar hakkında uyarı yapmak istiyorum. Siber savaşlar da ciddi anlamda can yakacak. Şirket sahiptleri, bankalar, kuruluşlar dikkat etmeli. Eli kulağında. Çok ciddi bir siber saldırı bekliyorum. Veri açısından ciddi kayıplar yaşanabilir. İnternet kesintileri yaşanabilir. Link gönderecekler ve bireysel olarak önünüze gelen hiçbir linki açmayın. En ufak şüphelendiğiniz bir şeyde cep telefonunuzu, bilgisayarınızı off'a almanız lazım. İnternet ulaşımına kapansın. Siber saldırılarda banka hesaplarınızı mutlaka güvenceye alın. En ufak saldırıda banka ile iletişime geçin. Varlıklarınıza sahip çıkın. Hamleler yaşandığında siz uykudayken de olabilir. Suç duyurusunda bulunun, elinizde resmi evrak bulunsu. İlerki aylarda başınıza bir şey geldiğinde, şu tarihte saldırı ya da dünya genelinde oldu evet, ben de mağdur oldum, savcılığa ilettim diyebilirsiniz. Cep telefonlarınızda, bilgisayarlarınızda, internet erişimi olan her şeyi off'a almanız lazım.

Şirketler verilerini, özel bilgilerini fiziksel olarak bir kenarda saklamalı. Veri planlaması varsa, kaybolursa mağduriyet yaşayacaksa bunu şimdiden yedeklemeli."

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