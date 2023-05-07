İslam Memiş'ten tedirgin eden çıkış: Şimdi ev alın, sonra tepki verecek hiç alamayacaksınız! Hayati uyarı

İslam Memiş'ten uyarı: Şimdi ev alan aldı, sonra hiç alamayacaksınız! O sisteme geçince başınızı taşlara vuracaksınız!

Yarısı Bizden kampanyasının eşi benzeri olmayan çok iyi bir kampanya olduğunu belirten Memiş, TOKİ'nin insanlara uygun fiyatlı evler verdiğini, bunların dünyada eşinin benzerinin olmadığını belirtti.

İslam Memiş ev sahibi olmak isteyenleri uyardı. Artan yabancı nüfusu ve kira bedelleri sebebiyle 2024'te dövizle kiralama devrinin başlayacağını ve artık ev değil oda kiralama sistemine geçileceğini söyleyen Memiş, "Çok yakında resmi olarak insanlar odalarını kiraya verebilecekler ve insanların mahremiyeti kalmayacak." dedi.

İslam Memiş ev sahibi olmak isteyenleri uyardı. Çok yakında artık dövizle ev kiralanacağını söyleyen Memiş, "Ev alamayacaksınız" dedi.

2024'te oda kiralama ve dövizle kira kontratı sistemine geçileceğini belirten Memiş, "Bunu şimdiden söyleyeyim. Seneye bunu gördükleri zaman şaşırmasın kimse. Artık Türkiye'de oda kiralama dönemine geçiyoruz." dedi ve bu durumun kavgalara sebep olacağını söyledi.

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"YABANCI NÜFUS ARTIYOR"

Memiş, konuk olduğu YouTube kanalında gayrimenkul sektörüne ilişkin izlenimlerini ve öngörülerini aktardı.

Memiş, Türkiye'nin bir transfer merkezi olduğunu, yabancı nüfusun özellikle metropollerde hızla arttığını ve Türk vatandaşlarının yakında ev alamayacağını söyledi.

Memiş, barınma ihtiyacının acil bir ihtiyaç olduğunu belirterek "Önce müstakil evlerde oturuyordunuz. Şimdi 3+1 e döndü. Ondan sonra 2+1e döndü, 1+1... Soru şu: 'Cebindeki para İstanbul'da veya metropol şehirlerde 1+1'e yetiyor mu? Yetmeyecek çünkü sistem böyle kuruldu. Çünkü sizi uzun vadeli kira kontratlarıyla mahkum edecekler." dedi.

'MAHREMİYET KALMAYACAK'

"Barınma ihtiyacınız varsa bir an önce gidermeniz gerekiyor" diyen İslam Memiş, szölerine şöyle devam etti:

Türkiye'de yabancı uyruklu insanların sayısında her yıl artış olacak. Nüfus her geçen yıl artmaya devam edecek. Dolayısıyla şu anda birçok ilimizde, birçok metropol şehrimizde dolarla ev ve oda kiralayan arkadaşlar var. Yeni modeli açıklıyorum size. Ev kiralamak dolarla olacak ve artık Türkiye'de oda kiralama modeline geçiyoruz. Çok yakında resmi olarak insanlar odalarını kiraya verebilecekler ve insanların mahremiyeti kalmayacak.

"İKİ AİLE BİR EVDE KALACAK"

İki aile bir evde kalacak veya Amerika'da Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de oda kiralama modeline geçecekler. Bunu şimdiden söyleyeyim. Seneye bunu gördükleri zaman şaşırmasın kimse artık. Türkiye'de oda kiralama dönemine geçiyoruz. Ondan sonra dışarıdan gelenler dövizle sizden oda, ev veya günlük kiralayanlar diyecek ki, 'Ya Allah Allah benim üst kattaki komşum 500 600 dolara kiraya veriyor ben ben niye 3 bin 4 bin liraya kiraya vereyim ki?' Sonra başlayacak kavgalar... Ona göre tedbir almak lazım. Barınma ihtiyacı olan arkadaşlar önce kafasını sokacak bir ev alsın.

"ÖYLE BİR YATIRIM ARACI VARSA...

Ev almak isteyen ancak parasını çoğaltmak için öncesinde altın, gümüş, döviz, borsa ya da kripto gibi alanlarda yatırım yapmayı düşünenleri uyaran Memiş, "Yok ya... Öyle bir yatırım aracı varsa lütfen bana da söyleyin ben de yapayım olur mu?" dedi. (karar)



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