İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili çarpıcı ddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'
Merkez Bankası'nın Kasım ayında 100 baz puanlık indiriminin ardından "istifa ve görevden alma" bekliyorum diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değişimi önceden bilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Lütfi Elvan'ın istifasının ardından kulisleri hareketlendirecek bir iddia geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti yerine yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu. Elvan'ın istifa edeceğini Merkez Bankası'nın 100 puanlık faiz indirimi kararının hemen ardından yaptığı paylaşımla duyuran altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yeni iddia geldi.
"Ben asıl bombayı bekliyorum"
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından İslam Memiş "Ben asıl bombayı bekliyorum" tweeti attı.