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Ekonomi İslam Memiş'ten dolar kuru için şaşkına çeviren 10 lira çıkışı: Son kez diyorum, hadi görelim cesaretinizi
Ekonomi

İslam Memiş'ten dolar kuru için şaşkına çeviren 10 lira çıkışı: Son kez diyorum, hadi görelim cesaretinizi

Yeniakit Publisher
2023-04-18 14:50:00 -
İslam Memiş'ten dolar kuru için şaşkına çeviren 10 lira çıkışı: Son kez diyorum, hadi görelim cesaretinizi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde dolar kuru için yapılan 10 lira ve 30-40 lira tahminleriyle ilgili çok sert açıklamalar yaptı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar için yapılan tahminlerin birçoğunun manipülatif öngörüler olduğunu söyledi.

BTC Haber'de bir yazı kaleme alan İslam Memiş, dolara uzak baktığını bir kez daha anlattı.

İşte o yazı:

Biri diğerine kendi partisi için “Göreceksin kazandığımızda dolar 10 lira olacak, her şey düzelecek” der

Diğeri ise “Hayır biz kazandığımızda her şey düzelecek, siz iktidar olursanız dolar 30 lira olur” der.
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Yani, herkesin ağzında bir “dolar” kelimesi var, başka bir şey yok.

Bilen de bilmeyen ekonomi deyince hemen “dolar” diyor.

Demek ki çoğu kişinin kafası kumdan çıkmamış, kuma gömülü kafayla yaşamaya devam.

Bugün o politikayı çok seven, kavgalar eden, nefesini ve vaktini tüketenlere şunu sormak gerek.

Mademki partinin kazanacağına ve doların 10 lira olacağına inanıyorsun her şeyini sat TL’ye geç.

Dolar 10 lira olacaksa evini, arabanı, arsanı, paraya çevireceğin her şeyi sat, 10 lira olduğunda dolar alırsın.

Mademki partinin kazanacağına ve doların 30-40 lira olacağına inanıyorsun her şeyini sat dolar al.

30-40 lira olduğunda dolarını sat zengin ol.

Hadi buyurun, dolar 20 lira.

Ya 10 lira, ya da 30 lira olacak ya, buyurun o zaman.

Aşağı veya yukarısı için tam göbek fiyattasınız.

Hadi görelim cesaretinizi.

Ne oldu?

Neden sustunuz?

Neden olmaz?

Her zaman aynı hikâye.

Güven var, cesaret yok.

Laf çok, icraat yok.

İşinize bakın.

Sizinle aynı kaderi paylaşmıyorlar.

Servet sahibi olanlar için kavga eden, nefesini ve vaktini harcayan herkes filmin sonunda göz yaşı döken kişi olur.

Son kez söylüyorum, 28 günün var.

Ya zenginsin ya da fakir.

Göster cesaretini.

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