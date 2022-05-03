İslam Memiş'ten dikkat çeken tweet: Mayıs'ta göreceğiz
Ekonomist İslam Memiş, küresel piyasalarda neler olacağının Mayıs ayında görüleceğini ileri sürdü.
Ekonomist İslam Memiş, küresel piyasalarda neler olacağının Mayıs ayında görüleceğini öne sürdü.
"Alan aldı. Siz bayramı bayram tadında geçirin, rahat olun." ifadelerini kullanan Memiş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu iddialarda bulundu:
"Küresel piyasalarda neler olacağını Mayıs’ta göreceğiz. Mayıs-Haziran bekleme ayımız. Temmuz’a kadar piyasaya değil, işimize bakarız."
İşte o tweet: