  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İslam Memiş'ten dikkat çeken tweet: Mayıs'ta göreceğiz
Ekonomi

İslam Memiş'ten dikkat çeken tweet: Mayıs'ta göreceğiz

Ekonomist İslam Memiş, küresel piyasalarda neler olacağının Mayıs ayında görüleceğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 23:13:00 -
İslam Memiş'ten dikkat çeken tweet: Mayıs'ta göreceğiz

Ekonomist İslam Memiş, küresel piyasalarda neler olacağının Mayıs ayında görüleceğini öne sürdü.

"Alan aldı. Siz bayramı bayram tadında geçirin, rahat olun." ifadelerini kullanan Memiş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu iddialarda bulundu:

"Küresel piyasalarda neler olacağını Mayıs’ta göreceğiz. Mayıs-Haziran bekleme ayımız. Temmuz’a kadar piyasaya değil, işimize bakarız."

İşte o tweet:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hüseyin

Bana göre boş adam....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay