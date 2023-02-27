İslam Memiş'ten dikkat çeken ifadeler: Gram altın bedava

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Serbest piyasalarda bin 128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın, ucuz değil bedava. Kime göre? Yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlara." dedi.

Memiş, TV 100'deki köşesinde, geçen hafta gram altında ons nedenli düşüş olduğunu, ekranlarda bin 100 lira seviyesinin görüldüğünü yazdı. "Görüldü ancak kimseye aldırmadılar!" diyen Memiş, "Serbest piyasalarda bin 128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın, ucuz değil bedava. Kime göre? Yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlara." ifadelerini kullandı.

Yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefinin bin 550 lira olduğunu belirten İslam Memiş, yazısında, "Dolar ve ons tarafında beklediğim sert ataklar yılın ikinci yarısına tekabül ediyor. Bu hafta bin 128-bin 148 lira aralığını takip edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Ons altın ile ilgili iddialarını da açıklayan Altın Uzmanı, "Dolar endeksinin (dxy) 105 seviyesinin üzerine çıkması, geçen hafta baskılanmaya neden oldu. Bin 810 dolar destek seviyesine gerilediğini gördük. Bu hafta tepki alımlarıyla bin 850 dolar seviyesine kadar yükselmesini bekliyorum. Ons, bu hafta toparlanma sürecinde olabilir. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Yıl içerisinde 2 bin dolar seviyesinin üzerini beklemeye devam ediyorum." diye yazdı.