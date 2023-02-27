  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İslam Memiş'ten dikkat çeken ifadeler: Gram altın bedava
Ekonomi

İslam Memiş'ten dikkat çeken ifadeler: Gram altın bedava

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Serbest piyasalarda bin 128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın, ucuz değil bedava. Kime göre? Yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlara." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 17:33:00 -
İslam Memiş'ten dikkat çeken ifadeler: Gram altın bedava

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Serbest piyasalarda bin 128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın, ucuz değil bedava. Kime göre? Yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlara." dedi.

Memiş, TV 100'deki köşesinde, geçen hafta gram altında ons nedenli düşüş olduğunu, ekranlarda bin 100 lira seviyesinin görüldüğünü yazdı. "Görüldü ancak kimseye aldırmadılar!" diyen Memiş, "Serbest piyasalarda bin 128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın, ucuz değil bedava. Kime göre? Yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlara." ifadelerini kullandı.

Yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefinin bin 550 lira olduğunu belirten İslam Memiş, yazısında, "Dolar ve ons tarafında beklediğim sert ataklar yılın ikinci yarısına tekabül ediyor. Bu hafta bin 128-bin 148 lira aralığını takip edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Ons altın ile ilgili iddialarını da açıklayan Altın Uzmanı, "Dolar endeksinin (dxy) 105 seviyesinin üzerine çıkması, geçen hafta baskılanmaya neden oldu. Bin 810 dolar destek seviyesine gerilediğini gördük. Bu hafta tepki alımlarıyla bin 850 dolar seviyesine kadar yükselmesini bekliyorum. Ons, bu hafta toparlanma sürecinde olabilir. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Yıl içerisinde 2 bin dolar seviyesinin üzerini beklemeye devam ediyorum." diye yazdı.

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş altın için kritik tarihi açıkladı
Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş altın için kritik tarihi açıkladı

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş altın için kritik tarihi açıkladı

Gram altın neden çakıldı? Uzman isim altını olanları uyararak cevapladı
Gram altın neden çakıldı? Uzman isim altını olanları uyararak cevapladı

Ekonomi

Gram altın neden çakıldı? Uzman isim altını olanları uyararak cevapladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23