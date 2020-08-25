İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar

Çin'den başlayıp dünyaya yayılan, milyonlarca kişiyi enfekte eden ve yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), yaşamı her yönüyle etkiledi. Ekonomiler de koronavirüsten payını aldı. Bu süreçte yatırımcılar 'güvenli liman' olarak görülen altına yöneldi. Yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatları rekordan rekora koştu.

Ardından Rusya, koronavirüs aşısını bulduklarını duyurdu. Rusya'nın aşı haberinin ardından ise altın fiyatlarında bir düşüş gözlemlendi. Şimdi vatandaşlar ise Altın fiyatları ne olacak? Altın düşecek mi? Altın fiyatları artacak mı? sorularına cevap arıyor.

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Gazeteci Mehmet Özmen'in ekonomideki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Sakin bir gündem olduğunu belirten İslam Memiş, altın ve gümüşle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Altın ve gümüş değerlendirmesi: Yeni zirveler görmeye devam edeceğiz

İslam Memiş, "Tabi kii emtia piyasalarındaki fiyatlamalarda her geçen gün artış devam edecek. Yani hem altın tarafında hem gümüş tarafında tabi ki değer artışları her yıl olduğu gibi devam edecek. Kısa vadeli beklentiler ile orta ve uzun vadeli beklentileri birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Bu süreçteki emtia piyasalarındaki dalgalanmalar tabi ki Merkez Bankalarının düşük faiz politikaları, koronavirüs salgınıyla alakalı ekonomilerin tahribata uğramış olması, güvenli liman taleplerini de arttırmaya devam ediyor. Altın ve gümüş tarafında yeni zirveler gördük ve görmeye devam edeceğiz uzun vadede." ifadelerini kullandı.

Memiş, "Kısa vadeli baktığımız zaman da kar satışlarının geldiğini gözlemliyoruz." dedi.

"Kısa vadeli geri çekilmeler bir alım fırsatı veriyor"

Uzman isim, "Kısa vadeli geri çekilmeler vatandaşa, yatırımcısına, elinde altın ve gümüş bulunduran vatandaşlara bir satış fırsatı asla vermiyor, kesinlikle bir alım fırsatı veriyor. Uzun vadeli yatırım araçları altın ve gümüştür." dedi.

"Altın koronavirüs sürecinde çok agresif bir şekilde değer kazandı"

Memiş, "Altının, arkasında herhangi bir Merkez Bankası bulunmayan, ortak rezerv para birimi olduğunu anlatmaya gayret ediyoruz. Bu koronavirüs sürecinde altın çok agresif bir şekilde değer kazandı, gümüş de aynı şekilde değer kazandı. Biz yatırımcısına sık sık yıllardır yaklaşık 20 yıldır altın ve gümüş farkındalığı oluşturmaya devam ediyoruz. Ama son yıllardaki bu agresif yükselişlerle birlikte altın uzmanı piyasalarda çoğalmaya devam ettikçe vatandaşlarda altın ve gümüş farkındalığı arttı." değerlendirmesinde bulundu.

"Önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek"

İslam Memiş, "Özellikle altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalı seyir, önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek." diye konuştu.

"Gümüş 8 ayda %120 kazandırdı"

Memiş, "Bu 8 aylık süreç içerisinde gram altın yatırımcısına yüzde 67 kazandırırken, gümüş yüzde 120 kazandırdı. İki kat fazla değeri arttı. Önümüzdeki yıllarda gümüşün gram fiyatı 10 lira seviyesinin üzerine çabucak kırdığı zaman, gümüş farkındalığı insanlarda daha çabuk oluşacaktır ama inşallah iş işten geçmez." ifadelerinde bulundu.

"Asla bozdurmayın"

Uzman isim, "Elinde gümüş ve altın bulunduran vatandaşlarımıza yıllardır her zaman şunu tavsiye ediyoruz; altın ve gümüş uzun vadeli yatırım araçlarıdır. İhtiyacınız olmadan asla satmayı düşünmeyin." diye konuştu.

'Al-sat'çılara kritik uyarı

'Al-sat'çılık alışkanlığını kumar bağımlılığı olarak nitelendiren Memiş, "Kumarı her zaman oynatan kazanır, oynayan kazanmaz" ifadelerini kullandı.

"Gümüş 2 yıl içinde..."

Memiş, gümüşün gram fiyatının en az 15 lira, 2 yıl içerisinde ise 20 lira seviyelerini teknik olarak beklediklerini bildirdi.

"Koronavirüs sürecinde insanların varlıklarını da kontrol altına aldılar"

İslam Memiş, "Koronavirüs sürecinin tek bir tuzağı vardı. Bu tuzak sadece insanları eve hapsetmek değil, insanları kontrol altına almak değil, beraberinde insanların varlıklarını da kontrol altına almayı amaçladılar ve başarılı oldular." değerlendirmesinde bulundu.

"Al-sat yapan her zaman zarar eder"

Memiş, "Teknik olarak altının ons fiyatında 1865, devamında 1850 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Gümüşün ons fiyatında 24 dolar, tabi ki bu birkaç haftalık kısa vadeli bir süreçten bahsediyoruz. Ki bu kısa vadeli süreçler, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı sunacaktır. Eğer kısa vadeli, 'biz buradan alalım, yükseldiği zaman tekrar satalım' düşüncesiyle yine herkes avucunu yalar. Çünkü al-sat yapan her zaman zarar eder. Yani yüzlerce binlerce insanı dinlersiniz. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüde tuş olur. Yani o yüzden al-sat kısmına girmeyen vatandaşlar, orta ve uzun vade yatırımcısı ise evet gümüş fiyatları bugün de ucuz, altın fiyatları bugün de ucuz. Bugün için alınabilir. Ama geri çekilmeler devam edecek mi? Evet." dedi.

Aşı haberi gelirse ne olur?

İslam Memiş, koronavirüs aşısının bulunmasıyla ilgili bir haberin gelmesi durumunu da değerlendirerek "Peki bir aşı haberi gelirse emtia fiyatlarında sert düşüşler görecek miyiz? Evet onu da göreceğiz. Peki önemli olan bu düşüşler kalıcı olabilecek mi? Asla, hayır. Kalıcı olmayacak. Aşı haberinin ne zaman geleceği belirsiz olduğu için, o günkü düşüşlerde kimin kısmetine denk gelirse. Kısmetti, nasipti." ifadelerini kullandı.