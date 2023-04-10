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Ekonomi İslam Memiş'ten altın bombası: Kaçınılmaz son
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın bombası: Kaçınılmaz son

Yeniakit Publisher
2023-04-10 14:18:00 -
İslam Memiş'ten altın bombası: Kaçınılmaz son

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gram gümüş için 'kaçınılmaz son' uyarısında bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gram gümüş için 'kaçınılmaz son' uyarısında bulundu.

Memiş, bu hafta piyasalara ilişkin öngörüsünü de açıkladı ve, "Dolar, altın, bitcoin ve borsada bu hafta nasıl geçecek?" sorusuna yanıt verdi.

"Gram altında geri çekilme kaçınılmaz"

İslam Memiş'in gram altın ve gram gümüş için 'kaçınılmaz' dediği öngörüsü şöyle:

"1,09’dan haftayı tamamlayan EUR/USD paritesi, 1,0750 seviyesine gerileyebilir. Takip edilmesi gereken bant 1,0750-1,10 aralığıdır.

Altının ons fiyatı haftayı (xau/usd), 2 bin 8 dolar seviyesinden tamamlamıştı. İlk etapta 1 bin 960 dolar seviyesini takip edeceğim. Gümüşün ons fiyatının (xag/usd), 24,97 dolar seviyesinden haftayı tamamladığını gördük. 24,30-23,80 destek seviyelerini takip edeceğim. Altın ve gümüşün gram fiyatlarındaki geri çekilmeler de kaçınılmaz olacaktır."
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