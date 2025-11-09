  • İSTANBUL
Gündem İslam Memiş ve Mehmet Memiş hocanın kardeş olduklarını biliyor muydunuz
Gündem

İslam Memiş ve Mehmet Memiş hocanın kardeş olduklarını biliyor muydunuz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İslam Memiş ve Mehmet Memiş hocanın kardeş olduklarını biliyor muydunuz

Altın ve para piyasaları üzerine yaptığı isabetli yorumlarla tanınan finans dünyasının önemli ismi İslam Memiş ile Mehmet Memiş hocanın kardeş olması dikkatleri çekiyor.

Finans Dünyasının Tahmincisi: İslam Memiş

Asıl mesleği kuyumculuk olan ve sektörün alaylı ancak en bilinen uzmanları arasında yer alan İslam Memiş, analitik zekasını finans piyasalarına odaklamış durumda. Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi mezunu olan Memiş, özellikle gram altın, ons altın ve değerli madenler üzerine yaptığı analizler ve piyasa tahminleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Memiş, bugün Türkiye'de ekonomi haberlerinin ve piyasa yorumlarının en çok takip edilen yüzlerinden biri haline geldi.

 

Mehmet Memiş hoca ile kardeşler

İslam Memiş'in, Mehmet Memiş hocanın kardeş olmaları dikkat çekiyor. Mehmet Memiş Hoca, Ramazan-ı Şerif'e verdiği değer üzerine gazetemize açıklamalar yapmış ve Kurban Bayramlarında da domuz eti ve içki satmayan kurumlardan alışveriş yapılması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Mehmet Memiş hoca, özellikle yılbaşında gündeme gelen "milli" piyango uygulamasının da dini değerlerimize zıt olduğunu vurgulamış ve "Noel kutlamak ya da piyango bileti almak gibi meselelerde hassas davranmalı ve bilinçli olmalıyız. Kur’an ve sünnet rehberliğinde, helal ve haram çizgilerini titizlikle koruyarak, İslam’ın güzelliklerini yaşamaya çalışmalıyız." demişti.

 

