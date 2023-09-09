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Ekonomi İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 2 bin 500 lira olacak
Ekonomi

İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 2 bin 500 lira olacak

Yeniakit Publisher
2023-09-09 14:04:00 -
İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 2 bin 500 lira olacak

Orta Vadeli Program’ı (OVP) değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Gram altın 2 bin 500 lira olacak" dedi ve tarih verdi. İşte detaylar...

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program’ı (OVP 2024-2026) açıklandı.

OVP’de 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için büyüme, enflasyon, milli gelir, işsizlik ve dolar/TL seviyesi gibi tahminler de yer aldı.

Dolar kuru tahminleri

Böylece OVP’ye göre yıllık ortalama dolar/TL kuru tahminleri de ortaya çıkmış oldu. Yıllık ortalama dolar/TL kurunun 2023 için 23,88, 2024 için yüzde 54 yıllık artışla 36,78, 2025 için yüzde 19,4 yıllık artışla 43,93, 2026 için yüzde 8,8 yıllık artışla 47,79 olması öngörüldü.

İslam Memiş gram altın için rakam verdi

Açıklanan OVP'yi değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önemli ifadeler kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gram altın için "2 bin 500 lira olacak" diyen Memiş şunları kaydetti:

Özellikle 2024 yılı için resmi kur tarafında yıllık ortalama tabii 36,80 lira seviyesi bekleniyor. Ancak benim kişisel görüşüm dolar kuru için 40-45 lira. Dolar kuru tarafında 40-45 lira seviyesi varken gram altın kaça tekabül eder? Diğer videolarımda sık sık ifade ettiğim gibi 2024 yılında 2000-2500 lira gibi fiyatlama göreceğiz. O yüzden yılın son çeyreğine girmiş bulunuyoruz. Dolasıyla arkadaşlar sizin 1700 lira seviyesinden altın almanız gerekiyor.

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