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Ekonomi İslam Memiş resmen uyardı: Kıyıda köşede birikmiş altını, doları, parası olanlar aman dikkat! 22 Ekim altın fiyatları
Ekonomi

İslam Memiş resmen uyardı: Kıyıda köşede birikmiş altını, doları, parası olanlar aman dikkat! 22 Ekim altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-10-22 08:18:00 - 2023-10-22 09:40:14
İslam Memiş resmen uyardı: Kıyıda köşede birikmiş altını, doları, parası olanlar aman dikkat! 22 Ekim altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altını olan, doları olan vatandaşlara dikkat çeken kritik uyarılarda buldu bulundu. Dolar kuru 28 liraya dayanırken Merkez Bankası'nın faiz konusundaki adımları piyasalar, yatırımcılar tarafından merakla takip ediyor...

Elinde altın olanlar yada altın almak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İsrail ve Filistin arasında yaşananlar piyasaları etkiledi, çeyrek altın son zamanların rekorunu kırarak 3 Bin TL sınırını geçti. Uzmanlar 2 Ay sonra yani yeni yılda altının yükselişini sürdüreceğini belirtti..

Altının ons fiyatı 1978 dolara yükselerek son 3 ayın zirvesine çıkarken yurt içinde gram altın serbest piyasada 1.785 liraya çıkarak rekor kırdı.

Altın fiyatlarının sürekli artacağı yönündeki uyarılarıyla tanınan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Orta Doğu'daki İsrail-Filistin çatışmasının altın fiyatlarını yükselttiğini belirtti. İslam Memiş, altının jeopolitik risklerin olduğu zamanlarda en güvenli liman olduğunu vurgulayarak, altının değerini yüksek tutan bir yatırım aracı olduğunu ifade etti.

İslam Memiş, İsrail-Filistin savaşının başlamasıyla altın fiyatlarında kısmi bir yükseliş gözlendiğini belirtirken, altının jeopolitik savaş risklerinde ve ekonomik krizlerde güvenli bir liman olarak görüldüğünü söyledi. Bu tür belirsizliklerin ekonominin nasıl etkileneceği konusunda soru işaretleri yarattığını ve yatırımcıların altına yöneleceğini ifade etti.

İslam Memiş, altın fiyatlarını etkileyen faktörlerin jeopolitik riskler olduğunu ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirterek, yatırımcıların bu gelişmelere dikkatle yaklaşması gerektiğini dile getirdi. Altın yatırımı yapmayı düşünenlerin, jeopolitik risklere ve ekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman olarak altını görmeleri nedeniyle altına yönelebileceğini söyledi.
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Diğer uzman görüşleri ise;

İsrail-Filistin arasında yaşananlar ve İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıların ne sonuçlar doğuracağı belirsizliği artırdığı için yatırımcılar, güvenli liman olarak gördüğü altına yöneldi. Yatırımcıların bu yönelimi de dış ve iç piyasalarda altının değerini artırdı. Altının ons fiyatı 1978 dolara yükselerek son 3 ayın zirvesine çıkarken yurt içinde gram altın serbest piyasada 1.785 liraya çıkarak rekor kırdı. Uzmanlar konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmede 2 ay sonra yani yıl sonunda ve yeni yılda altının yükselişini sürdürebileceği ve yeni rekorlar gelebileceği yönünde görüş bildirdi...

22 EKİM 2023 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.779,83₺
Gram altın satış: 1.780,41₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.012,00₺
Çeyrek altın satış: 3.043,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.042,00₺
Yarım altın satış: 6.086,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.048,00₺
Tam altın satış: 12.121,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.293,00₺
Cumhuriyet altını satış: 12.479,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.372,00₺
Ata altın satış: 12.441,00₺

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Ortadoğu da 3. Dünya savaşının çığlıkları, ayak sesleri bile değil koparken sen altın maltın diyorsun..
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