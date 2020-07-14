İslam Memiş: Döviz kuru için bu hafta önemli

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Finans Analisti İslam Memiş, ekonomideki son gelişmeleri anlattı. Ekonominin dünya genelinde yaşanan olayların seyrine göre şekilleneceğini belirten Memiş, "ABD - Çin gerilimi ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalardan gelecek haberler ekonomi açısından önemli." dedi.

'Al-Sat yapan yatırımcılar yatay seyirden rahatsız'

İç piyasada Dolar - TL kurunun bir haftadır yatay seyrettiğine dikkat çeken Memiş, "Uluslararası piyasalarda doların baskılanması sürüyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak altın tercih edilince dolar yine baskılanıyor. Kısa vadeli al sat yapanlar ise Dolar - TL kurundaki yatay seyirden rahatsız oluyor. Dolar kurundaki yatay seyir TL'ye değer kattığı için tabii ki biz bunu destekliyoruz." diye konuştu.

Pandemi sürecinin de ekonomi üzerinde etkisi olduğunu hatırlatan Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hafta döviz kurlarında karar verme aşamasında olan piyasaları görebiliriz. Öte yandan pandemi sürecindeki 7-8 aylık süreç piyasaları yordu. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler de ekonomi üzerinde etki gösteriyor. Geçtiğimiz hafta ABD tarafından 'aşı' ile ilgili bazı haberler geldi. ABD, 'çok yakın zamanda aşı ile ilgili müjde vermeye hazırlanıyoruz' dedi. Piyasa 'aşı' ile ilgili haberlere olumlu tepki veriyor."