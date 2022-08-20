İslam Memiş altını olanları üstüne basa basa uyardı: Dikkat! Sakın bunu yapmayın

İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası son dakika uyarısı geldi. Dolar ve gram altın ile ilgili tahminini faiz indirim kararına göre güncelleyen Memiş, "Elinizi çabuk tutun, açıkta kalmayın" yorumunu yaptı.

İşte İslam Memiş'in tv100'de kaleme aldığı yazısı:

Eylül ayı itibariyle küresel piyasalarda beklediğim sıkıntılı süreçler ve fiyatlamalar TCMB’nin kararı sonrasında erkene çekilmiş oldu.

Türkiye piyasasının Eylül’e erken girdiğini söyleyebilirim.

Ekonomi yönetimi sanırım yeni bir yol ayrımına girdi.

Kurdan vazgeçen ekonomi yönetimi enflasyondan da vazgeçerek büyümeye odaklandı.

Artık onlar için büyüme önemli!

Sadece rakamsal büyüme.

Yani, hane halkı büyüyeceğiz diye boşuna sevinmesin.

Dolar kurunun tekrar 18 liranın üzerine yerleşmesi, beklentileri de bozdu.

Ağır bedeller ödemeye devam edeceğimiz kesinleşti.

Ekonomi yönetimi “İşinize bakın var bir bildiğimiz, ezecek paramız var” diye düşünüyor olabilir.

Sonuç;

- Yüzde 80 enflasyon

- 18 liranın üzerinde dolar

- Düşürülemeyen emlak, kira, gıda fiyatları

Zaten Eylül itibariyle küresel piyasalarda çalkantılı bir süreç başlayacak.

Türkiye neden dibi görmek istiyor?

Piyasa kussun, her şeyi görelim, sonradan temizlik mi yapalım istiyorlar?

İler ki günlerde bazı şeyler netleşecek, şimdi erken.

Gelelim faiz kararının piyasa rakamlarına yansımasına.

Dediğim gibi şok ve sürpriz bir karar olduğundan beklentiler de değişti.

Yılın son çeyreğinde dolar/TL kurunda 20-21 lira aralığını zaten bekliyorduk, burada bir değişiklik yok.

Karar öncesi 17,65-17,30 lira seviyeleri makul ve olabilir seviyelerdi.

Ancak şuan risk arttığından bu tarafı biraz beklemeye almak gerek.

Şimdi yeni dirençlere odaklanacağız.

18,10-18,15 seviyeleri yeni direnç seviyeleri, 17,97 ise yeni destek seviyesi.

Kısa vade için bu bant aralıklarını takip edeceğiz.

Altının gram fiyatından 1.012 lira destek 1.038 lira direnç seviyeleri.

Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim.

Açıkta kalmamak gerek.

Dün ve bugün piyasalar normal değil.

Fiyatlar tam oturmadı.

Önce açıkta kalmamak için düşüşleri kademeli olarak değerlendirmek gerek.

Makas aralığına aman dikkat, panik yapmayın.