İslam Memiş altın konusunda son noktayı koydu! “Bu benim için finaldir”
Dün 900 liranın altına gerileyen altın güne hareketli başladı. Altının gram fiyatı 910 liraya doğru gidiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de 'son alım' için uyardı ve yükselişin başlayacağını açıkladı. Memiş herkesin beklediği tarihi de duyurdu.
Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Saat 10:05 itibari ile gram altın 909,89 çeyrek altın 1.500,00, yarım altın 2.999,00 liradan alıcı buluyor.
-Gram altın 893 lira Ons 1.877 $ 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim.
-Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim.
Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Benim nazarımda FİNAL’dir.
Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir.
-Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz.
Özellikle altın ve gümüş birikimine ağırlık verilmeli Süreç 1 Mayıs başlar.