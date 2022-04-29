İslam Memiş altın konusunda son noktayı koydu! “Bu benim için finaldir”

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Saat 10:05 itibari ile gram altın 909,89 çeyrek altın 1.500,00, yarım altın 2.999,00 liradan alıcı buluyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de "Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim." dedi. Tarihi de duyuran Memiş altın ve gümüş birikimine dikkat çekti ve şunları söyledi:

-Gram altın 893 lira Ons 1.877 $ 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim.

-Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim.

Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Benim nazarımda FİNAL’dir.

Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir.

-Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz.

Özellikle altın ve gümüş birikimine ağırlık verilmeli Süreç 1 Mayıs başlar.



