  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İslam Memiş altın konusunda son noktayı koydu! “Bu benim için finaldir”
Ekonomi

İslam Memiş altın konusunda son noktayı koydu! “Bu benim için finaldir”

Dün 900 liranın altına gerileyen altın güne hareketli başladı. Altının gram fiyatı 910 liraya doğru gidiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de 'son alım' için uyardı ve yükselişin başlayacağını açıkladı. Memiş herkesin beklediği tarihi de duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 14:37:00 -
İslam Memiş altın konusunda son noktayı koydu! "Bu benim için finaldir"

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Saat 10:05 itibari ile gram altın 909,89 çeyrek altın 1.500,00, yarım altın 2.999,00 liradan alıcı buluyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de "Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim." dedi. Tarihi de duyuran Memiş altın ve gümüş birikimine dikkat çekti ve şunları söyledi:

-Gram altın 893 lira Ons 1.877 $ 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. 

-Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim.

Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Benim nazarımda FİNAL’dir.

Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir. 

-Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz. 

Özellikle altın ve gümüş birikimine ağırlık verilmeli Süreç 1 Mayıs başlar.


1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay