İslam karşıtları durmuyor! İsveç'te camiyi kundakladılar

Eskilstuna kentindeki Büyük Cami'nin yetkililerinden Enes Deneche tarafından yapılan açıklamada Pazartesi günkü yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ifade edildi.

Caminin bir yılı aşkın süredir tehditlerle karşı karşıya olduğunun ve daha önce de saldırılara maruz kaldığının polis kayıtlarıyla sabit olduğu ifade edildi.

Deneche, annesinin yangın çıkmadan önce yüksek bir ses duyduğunu söyledi: "Annem bir patlama sesi duydu ve birden bir şeyler yanmaya başladı."

Bölge polisi ise Salı günü yaptığı açıklamada herhangi bir şüphelinin bulunmadığını ancak olayın kundaklama şüphesiyle soruşturulduğunu söyledi.

İsveçli parlamenter Mikail Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsveç'te bir cami yeniden terör saldırısına uğradı" ifadelerini kullandı.

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Son yıllarda İsveç'te camilere yönelik çok sayıda kundaklama saldırısı gerçekleşti. Bu tür saldırılar 2014 yılında Eskilstuna da dahil olmak üzere birçok şehri hedef almıştı.

Pazartesi günkü olay, İsveç'in başkentinde Kur'an-ı Kerim'i yakılarak dünya çapında tepkilere neden olmasından aylar sonra meydana geldi.

İsveç'te yaşayan 37 yaşındaki Iraklı Salwan Momika, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırtmış, üzerine basmış ve sayfaları İsveç'in başkentindeki bir caminin hemen önünde ateşe vermişti.

Suudi Arabistan, Afganistan, Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Mısır bu eylemi kınayan Müslüman ülkeler arasında yer aldı.

Olayın ardından Irak'ta Şii lider Mukteda el Sadr'ın destekçileri İsveç Büyükelçiliğini basarken, binlerce kişi de Bağdat sokaklarında Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı gösteri düzenledi.

Bu İsveç'teki ilk Kur'an-ı Kerim yakma olayı değil. Ağustos 2020'de Malmö kentinde sağcı İslam karşıtı isim Rasmus Paludan da Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kaynak: Mepa News