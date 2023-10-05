İslam karşıtı örgütte çalışırken Müslüman oldu! 'Babam vazgeçmem için Ferrari aldı!'

İslam karşıtı bir örgütte Müslümanları dinden uzaklaştırmaya çalışan Sharıffa Carlo Al Andalusıa isimli kadın, bunu yapabilmek için Kur’an’ı okuması gerektiğini ve Kur'an-ı Kerim ile tanışınca nasıl İslamiyet'e yöneldiğini anlattı.

Uhre İstanbul isimli bir YouTube kanalında röportaj veren Sharıffa Carlo Al Andalusıa, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kadınları İslam'dan uzaklaştırmak için Kur'an okumam gerekti"

"Babamın Amerikan askeri olmasıyla başlıyorum. Babamın komutanı bana geldi ve dedi ki, “Bu grubun bir parçası olmanı istiyoruz. Kadınları İslam’ı yaşamaktan ve uygulamaktan uzaklaştıracaksın.” Temel olarak özgür ve feminist olarak hayatlarını yaşayacaklar. Fakat bunu yapabilmek için Kur’an’ı okumam gerekti. Hadisleri okumam gerekti ve ben Kur’an’a aşık oldum. Akşamları çoğunluğu Yahudilerden oluşan bir grup Hristiyanla toplanıyorduk. Bana Kur’an, hadis ve onlarla nasıl oynayacağımı öğretiyorlardı.

İsa Aleyhisselam'ın geldiği zamanda bir Yahudi olsaydım İsa Aleyhisselam'ı kabul etmem gerekirdi. O zaman, şu anda hayatımdan vazgeçmek anlamına gelse bile Hz. Muhammed’i (sav) nasıl inkar edebilirim?

"Hayatımda ilk defa nefes almış gibiydim"

Kelime-i şehadet getirdiğimde daha önce hiç hissetmediğim bir şey hissettim. “Eşhedü Enla İlahe İllallah” diyordum. Kelimenin tam anlamıyla sanki hayatımda ilk defa nefes almış gibiydim.

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"Başörtüsünü çıkarırsan Ferrari senindir"

O sırada Almanya’da olan babamı aradım. Ona, “Ben Müslüman oldum.” dedim. Bana, “Bu kadarı da fazla artık biletini alıyorum. Yarın Almanya’ya giden ilk uçağa bineceksin.” dedi. Ben de, “Hakikati inkar edemem.” dedim. Bana dedi ki, “Eğer bu bileti almazsan benim artık bir kızım yok. Sen benim için öldün.” Bana bir Ferrari aldı. “Başörtüsünü çıkarırsan senindir.” dedi."