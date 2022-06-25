İslam karşıtı LGBT'lilere tam destek veren CHP İslam'a savaş açıyor! Peki ya 6'lı masa ne diyor bu işe?

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Batı ülkelerinden fonlanan ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açık beyan ile lanetlediği eşcinsel sapkınlar, İslam'ın son kalesi olarak görülen Türkiye'de legalleşme arayışı içerisindeler. İlk olarak üç-beş sapkının başlattığı yürüyüşler, bir süre sonra çeşitli dizi, film ve reklam kampanyalarıyla gençlere özendirilerek binlerce kişinin utanıp çekinmeden katıldığı büyük bir eyleme dönüşmeye başladı. LGBT eğitiminin verildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyeler tarafından da desteklenen 'aile'yi ifsad projesi ile seslerini daha fazla çıkaran sapkınlar, 26 Haziran Pazar günü adına 'Onur Haftası' verdikleri yürüyüşü yapmak için hazırlık içerisindeler. Ancak Valiliğin yasakladığı eylemlere rağmen LGBT'li sapkınlar yürüyüş için çağrıda bulunmaya devam ediyor.

CHP'den sapkınlara tam destek

Çoğu kez İslam karşıtı olduklarını da bildiren LGBT dernekleri, Türkiye İşçi Partisi, CHP gibi muhalefet partileri tarafından destek görüyor. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, onursuzların 'Onur Haftası' nedeniyle yapmak istediği yürüyüşlerin yasaklanmasına tepki göstererek, LGBT haklarının insan hakları olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Gökçen, İslam karşıtı LGBT'lilerin yanında olduklarını söyleyerek Allah'ın karşısında saf tuttuklarını şu ifadelerle aktardı:

"Dünyada ve Türkiye’de cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri sebebiyle ayrımcılığa uğrayan, temel insan haklarına ve kamu hizmetine erişemeyen LGBTİ’ler, ülkemizde aynı zamanda gün geçtikçe artan fiziksel şiddet vakalarıyla da karşı karşıya. Türkiye’de iktidar, zaten ayrımcılığa uğramakta olan ve nefret suçlarıyla mücadele eden LGBTİ’lerin yanında olmak yerine bu nefret söylemlerine aktif bir şekilde katılıyor.

"LGBT'lilerin saygınlık mücadelesi..."

Bütün yurttaşlarımızın sağlık ve eğitim hakkını, çalışma hakkını, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü, protesto hakkını korumak devletin temel yükümlülüğüdür. Buna karşılık sorunlarını ve taleplerini dile getirmek isteyen, eşitlik ve saygınlık mücadelesini, yani insan hakkını korumak isteyen LGBTİ’lerin Onur Yürüyüşü ve tüm etkinlikleri sistematik olarak yasaklanmaktadır.

"LGBT haklarını savunmaktan çekinmeyeceğiz"

Onur Yürüyüşü etkinliklerini tehdit edenlerin korunduğu, hakkını kullananların gözaltıyla, darpla ve tehditle karşı karşıya kaldığı bu nefret dolu siyasi tercihi kınıyorum. Onur yürüyüşlerine müdahale edilmemeli, aksine, yurttaşlarımızın taleplerine -partisi ne olursa olsun- tüm siyasetçiler tarafından kulak verilmelidir. Bir kez daha ifade etmek isterim ki: LGBTİ hakları insan haklarıdır. Bir grup nefret dolu saldırgandan korkacak, doğruları söylemekten çekinecek değiliz. Onur Haftası kutlu olsun!"

6'lı masanın diğer partileri CHP'ye tepkisiz!

CHP, LGBT'lilere desteğini açık açık söylerken, milliyetçi ve İslam kisvesi altına sığınarak, 6'lı masanın içerisinde bulunup CHP'nin yanında saf tutan, başta Necmettin Erbakan'ın yolundan gittiğini iddia eden Saadet Partisi olmak üzere diğer partilerin tepkisiz kalması ise meselenin bir başka kirli yüzünü gösteriyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen