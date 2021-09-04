  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteoroloji sağanak için uyardı
Sezercik'e mahkemeden kötü haber
Yenimahalle’de usulsüz atama
Eğitim ordusuna 20 bin nefer daha
Ekonomi İslam Kalkınma Bankası ile iş birliği güçlendirilecek
Ekonomi

İslam Kalkınma Bankası ile iş birliği güçlendirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Özbekistan’da İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile bir araya geldiğini bildirerek, “Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 09:52:00 -
İslam Kalkınma Bankası ile iş birliği güçlendirilecek

Elvan, Twitter sayfasından Özbekistan ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. İslam Kalkınma Bankası Yıllık Toplantıları için Özbekistan’da olduğunu kaydeden Elvan, “Banka Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile bir araya geldik. Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay