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Gündem İslam İşbirliği Teşkilatı, Kur'an’a hakaret nedeniyle olağanüstü toplanıyor
Gündem

İslam İşbirliği Teşkilatı, Kur'an’a hakaret nedeniyle olağanüstü toplanıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-26 07:06:00 -
İslam İşbirliği Teşkilatı, Kur'an’a hakaret nedeniyle olağanüstü toplanıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran ve Irak’ın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İsveç ve Danimarka’da Kur'an-ı Kerim’e yönelik gerçekleşen hakaretler nedeniyle pazartesi günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, İran ve Irak’ın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İsveç ve Danimarka’da Kuran-ı Kerim’e yönelik gerçekleşen hakaretler nedeniyle pazartesi günü olağanüstü toplanacağını duyurdu. Kenani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın konuya ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü belirterek, “İslam İşbirliği Teşkilatı’na resmi toplantı talebi iletildi. Kur'an’a yönelik hakaretler nedeniyle bu olağanüstü toplantının pazartesi günü çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı” ifadelerini kullandı.

İsveç’te 28 Haziran'da tarihinde Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Ardından Momika Irak'ın Stokholm Büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

Geçtiğimiz hafta ise Danimarka’nın Kopenhag’daki Irak büyükelçiliği önünde Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler) isimli aşırı sağcı bir grup, Kuran-ı Kerim'in yakıldığını ve Irak bayrağının çiğnendiğini gösteren bir videoyu sosyal medyadan yayınlamıştı.

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