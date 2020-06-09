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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı 'İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planlarını' görüşecek

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik ilhak planlarına karşı yarın dışişleri bakanları düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı Açık Uçlu Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:21:00 -
İslam İşbirliği Teşkilatı 'İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planlarını' görüşecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı ve video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarını ilhak girişimlerinin bertaraf edilmesine yönelik İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde ortaklaşa atılabilecek adımların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

 

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