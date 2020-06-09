İslam İşbirliği Teşkilatı 'İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planlarını' görüşecek
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik ilhak planlarına karşı yarın dışişleri bakanları düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı Açık Uçlu Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı düzenleneceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı ve video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarını ilhak girişimlerinin bertaraf edilmesine yönelik İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde ortaklaşa atılabilecek adımların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.