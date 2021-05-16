İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin'e saldırıları BM'ye taşıyacak

Üye ülkelerin Dışişleri bakanlarıyla acil bir durum toplantısı düzenleyen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgalci rejimin Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumu işgalcilerin saldırılarına derhal son vermeye çağırdı.

Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah'ın başkanlığını yaptığı çevrimiçi toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, "BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenemezse, Filistin halkına koruma sağlanması için BM'ye başvurulacaktır." ifadelerine vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

israilin saldırılardan sorumlu tutulması için önlemler alınması gerekiyor. Uluslararası mahkemeler aracılığıyla uluslararası hukukun işletilmesi ve BM'ye bağlı kuruluşların baskısı yoluyla israil, Filistin'in kamu ve özel haklarının yanı sıra altyapısına verdiği zarardan dolayı tazminat ödemeye zorlanmalıdır.

uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "İsrail, Filistin halkına yönelik sistematik bir şekilde işlediği suçlardan, özellikle abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaptığı barbarca saldırılarla bölgede durumun kötüye gitmesinden tamamen sorumludur." denildi.

Bildiride, Ramazan ayında başlatılan Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerin ve Filistinlilere yönelik saldırıların dini hassasiyetleri kışkırtarak uluslararası insan haklarını açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerif'in kutsallığına saygısızlık eden ve bu yerlerin tarihi ve hukuki statüsüne zarar veren ihlallerin durdurulması talep edilen bildiride, alınan kararların uygulanması için gerekli temasların hemen başlatılacağı belirtildi.