İslam ile bakabilmek

Affet; affedilebilirsin.

Ört; sana ait görülmesini istemediğin işler de örtülebilir o zaman.

Sev; sen de sevilirsin.

Adil ol; sana da adaletle muamele edilecek çünkü.

Haksızlık yapıldı sana; küçüklüğüne, boş boğazlığına ver; görmezden gel, böyle yapmazsan, senin O’nun katındaki haksızlıklarını başka şekilde savunman mümkün değil. Sen vurursan sana neden vurulmasın? Sen acımazsan, sana neden acınılsın? Sen affetmezsen, suçunla varacağın o yerde, seni neden affetsin! Sen içini ne ile doldurursan, senden akacak olan da sadece odur. Kısaca, ne ile karşındakine muamele ediyorsan hakkın olan, sadece o muameledir Yaratıcıdan görebileceğin. Yap sadece! İslam’da insana yüklenen misyon, sonsuz irade ve güç sahibi Allah’a, onun dilediğince, bağışlanan sonsuzdan bir parça irade ile emanet edileni en sağlam bir biçimde ulaştırmaktır. O’ndan ne bekliyorsan kendi adına sen, sen de onu yap muhatabına!