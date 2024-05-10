İslam düşmanları müfredat bahanesiyle kaos peşinde Karanlık odalar, Haddini bilsin

HABER MERKEZİ

28 Şubat sürecinde vesayet odaklarının payandası olan ve Gezi ihanetinde aktif rol oynayan TMMOB ve bağlı odalar yine harekete geçti. Milli ve manevi değerlerimize düşmanlığıyla bilinen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile güdümündeki 22 mimar ve mühendis odası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yeni müfredat taslağından rahatsız oldu. Bilinçli nesil yetiştirmeyi amaçlayan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni, resmi web sitelerinden yayımladıkları nefret kokan ortak açıklama ile hedef alan odalar, yaratılış gerçeğini temel alan 10 yıllık bilimsel çalışmaya, “Laiklik düşmanı, bilimi ve fenni dışlayan gerici ve kindar kuşaklar yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim-öğretim modeli” olduğu iftirası attı.

TMOBB’DAN BAĞNAZLIK

Buram buram seküler bağnazlık kokan ve evrim safsatasını savunan skandal açıklamaya TMMOB’a bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Tekstil Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası imza attı. 28 Şubat’ın beyni örümcek bağlayan cuntacılarının dayatmalarını hatırlatan rezil bildiriye tepki gösteren eğitimciler, o günlerin geride kaldığını, CHP güdümündeki odaların hadlerini bilmeleri gerektiğini söyledi.

28 ŞUBAT KAFASI PUSUDA

“Kabul Etmiyoruz” başlığıyla yayınlanan ve “28 Şubat kafası pusuda” yorumlarına sebep olan skandal açıklamada şu ihanet satırları yer aldı:

l Evrim safsatasını savunan CHP güdümündeki odalar, müfredat değişikliği ile evrim, laiklik, fen bilimleri tarafından ortaya atılan sözde bilimsel kavramların dışarıda bırakılmasına itiraz ederek, egemen mezhep dedikleri Sünniliğe göre tanımlanan dinsel değerlere ve ahlak, aile, fıtrat gibi yerli, milli gibi kavramların içeriğe girecek olmasından rahatsız oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

l AK Parti iktidarını “karşı-devrimci” olmakla itham eden CHP’nin arka bahçesi konumundaki malum odalar, rezil açıklamada; “İstanbul Sözleşmesi’nin feshi, aile çalıştayları, Medeni Kanun’un değiştirilmesi, karma eğitimin kaldırılmak istenmesi ve yükseltilen şeriat talepleri ile Türkiye’nin yönü çağ dışı bir rejime çevrilmiş durumdadır” ifadelerini kullandı.

l AK Parti iktidarında bütün öğretim programlarında yaşanan yerli ve milli dönüşümü, “gerici ve piyasacı uygulamalar” sözleriyle hedef alan TMMOB ve bağlı odalar, skandal açıklamada “din derslerini” 12 Eylül cuntasının bile ötesine geçilmiş uygulamalar şeklinde lanse ederek, sözde laiklik, evrensel bilimin gerekleri ve demokratik normların dışlandığı iddiasında bulundu.

l Ateist fikirlerin ayıklandığı yeni müfredat ile mühendislik ve mimarlık eğitimlerinin niteliğinin düşeceğini öne süren karanlık odalar, “Ortaya atılan bu model ile tüm laik ve bilimsel içerikler tamamen yok edilmekte, fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi evrensel ve bilimsel dersler adeta angarya gibi gösterilmektedir” dedi.

l “Laiklik” ifadesinin 8. sınıflar için olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ders adı dışında kullanılmadığından yakınan TMMOB ve şürekası, “laiklik” ifadesinin sadece bir defa ve en sondaki “anahtar kavramlar” içinde geçmesinden yakındı.

l “Fıtrat, mahremiyet, edep, iffet, sünnetullah” gibi kavramlardan rahatsız olan seküler yobazlar, neredeyse bütün derslere dini bir içerik verildiğini ve bütün okulların imam-hatip olacağını iddia etti.

l “İslam Hukuku’nda aile kurmanın şartları, evlenme, boşanma, miras gibi konularda dini uygulamaların temel alınması” sindiremeyen malum odalar “aileye ayet ve hadisler ışığında önem verilmesi”ni suçmuş gibi gösterdi.

l Skandal açıklamada ayrıca, “Kadınları kamusal yaşamın dışına çıkarmayı amaçlayan siyasal İslam ideolojisi, bunu tüm eğitim kurumlarında ve kademelerde yaygınlaştırmayı amaçlamakta, çocuk yaşta evlilikler olağanlaştırılmaya çalışılmaktadır” şeklindeki alçak ifadeler de yer aldı.

l Yeni model ile sözde “kindar kuşakların yetiştirilmesinin amaçlandığını” iddia edecek kadar alçalan karanlık odalar, 1990’lı yılların nefret dilini kullanarak, “şeriat yönelimli gericiliğe karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ülke kamuoyunun bilgisine sunarız” herzesini savurdu.