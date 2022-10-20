  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

100'e yakın çocuğun ölümüne neden olan şurup, o ülkede yasaklandı

Amerika'dan bomba TB3 değerlendirilmesi: Uzak kıyılardaki gemileri tehdit edebilir

ABD'den Türkiye açıklaması: ABD vize başvurusu kapsamını genişletme imkanı! Heyecan verici!

Almanya'ya doğal gaz uyarısı: Kıtlığı önlemek için...

Hidrojen (yeşil enerji) koridoru kurulacak! Yeşil hidrojen geçişi için üç ülke anlaştı!

Dünyanın en zengin insanlarından olan Jeff Bezos’tan korkutan çıkış! 'Geliyor' diyerek duyurdu

Şok şok şok! CHP’den büyük iftira TSK kimyasal silah kullandı

İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan performans

Türkiye'yi seçtiklerini duyurdular! ABD milyarlarca dolardan olacak

CHP’li Ardahan Belediye Başkanından skandal! İtfaiye garı üzerinden oynanan kirli ihale oyunu!
Siyaset İslam düşmanı Sera Kadıgil Sütlü'den yeni tehdit!
Siyaset

İslam düşmanı Sera Kadıgil Sütlü'den yeni tehdit!

2018 milletvekilleri seçiminde, CHP ile ittifak yaparak giren Saadet Partisi milletvekilleri ile aynı listede yer alan İslam düşmanı Sera Kadıgil, İslam'a yönelik kin kusmaya devam ediyor. İslam'a "kara propaganda" deme alçaklığını gösteren Kadıgil, yine tehdit dilini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 20:09:00 - 2022-10-20 20:27:07

2018'de Saadet Partisi ile CHP'nin aynı listelerinden seçime giren ve seçtirilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alarak Kur'an kurslarına ve imam hatip okullarına saldırılarını sürdürüyor.

İslam düşmanlığı ile bilinen TİP'li Sera Kadıgil, "Kuran kursları açılıyor patır patır. Tabii ki kapatılsın. Diyanet nedir ya! Yani Diyanet diye bir şey olabilir mi abi? Bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma Biz milyarlar ödüyoruz ya." şeklindeki sözleri ve aile mitingini hedef alarak LGBT propagandası yapması nedeniyle TELE1’e 3 gün yayın durdurma cezası verilmesini TBMM'ye taşıdı.

İslam'a olan kinini her fırsatta kusan Sera Kadıgil Sütlü, Meclis'te salya saçarak yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Zaten bu yüzden diyoruz ya biz "Hesaplaşacağız, hesaplaşacağız, hesaplaşacağız!" diye. En çok da kiminle hesaplaşacağız biliyor musun? Bu ülkeyi bu hâle getiren, liyakatsizliği kural hâline getiren ve bu ülkenin tarihinde gelmiş geçmiş en berbat dönemin baş sorumlusu olan Recep Tayyip Erdoğan'la hesaplaşacağız. Bu hesabın yaklaştığını çok iyi hissediyorsunuz, bir ölüm kalım savaşına dönüşmüş durumda sizin için. O yüzden bütün muhalif kanalları susturma derdindesiniz. Benim yüzümden Tele1'e ceza vermişler, üç gün yayın durduracakmış Tele1, ondan sonra da kapatma derdindesiniz. Niye? İstanbul seçimlerini çalamadınız, bu sefer bütün muhalif medyayı susturursak Anadolu Ajansı çıkıp "Yüzde 65'le Tayyip Erdoğan kazandı." diye ayak yaptığında bu millet belki bunu yer sanıyorsunuz, yemeyeceğiz! Gerekirse dumanla haberleşeceğiz, sizi de tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz, gömeceğiz!”

TİP'li Sera Kadıgil Sütlü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması istemiyle verdiği önergede şunları sordu:

“Programda kullandığım ve cezaya dayanak gösterilen ifadelerimi TBMM Genel Kurul’unda söylediğimde ve TRT3’te yayınlandığında RTÜK nasıl bir yol izleyecektir? Şimdiden sözlerimi nasıl sansürleyeceğinizi ve söylediklerim nedeniyle hangi cezayı kime keseceğinizi düşünmeye başlasanız iyi olmaz mı?”

"Partide tecavüz oldu mu, oldu, tabii ki olacak" diyen Sera Kadıgil'e, CHP'li isimden çok sert tepki

Siyaset

"Partide tecavüz oldu mu, oldu, tabii ki olacak" diyen Sera Kadıgil'e, CHP'li isimden çok sert tepki

Tek başına ezanı susturmak isteyene bak sen! Erdoğan'a diktatör ithamında bulunan Sera Kadıgil geçmişini unuttu
Tek başına ezanı susturmak isteyene bak sen! Erdoğan'a diktatör ithamında bulunan Sera Kadıgil geçmişini unuttu

Gündem

Tek başına ezanı susturmak isteyene bak sen! Erdoğan'a diktatör ithamında bulunan Sera Kadıgil geçmişini unuttu

Sera Kadıgil'i duyunca
Sera Kadıgil'i duyunca "safa yattı!" Sevilay Yılman'dan bir garip paylaşım

Gündem

Sera Kadıgil'i duyunca "safa yattı!" Sevilay Yılman'dan bir garip paylaşım

İmamları kesmekle tehdit eden ezan düşmanı Sera Kadıgil'in iki yüzlülüğü!
İmamları kesmekle tehdit eden ezan düşmanı Sera Kadıgil'in iki yüzlülüğü!

Siyaset

İmamları kesmekle tehdit eden ezan düşmanı Sera Kadıgil'in iki yüzlülüğü!

TİP'li Sera Kadıgil'den TBMM'de saygısızlık! Fuat Oktay'ın konuşması sırasında şarkı açtı
TİP'li Sera Kadıgil'den TBMM'de saygısızlık! Fuat Oktay'ın konuşması sırasında şarkı açtı

Siyaset

TİP'li Sera Kadıgil'den TBMM'de saygısızlık! Fuat Oktay'ın konuşması sırasında şarkı açtı

Kinlerinde boğulacaklar!
Kinlerinde boğulacaklar!

Siyaset

Kinlerinde boğulacaklar!

Ezan karşıtı Sera Kadıgil'i, CHP Meclis'e soktu, şimdi 'Sosyalist Türkiye' istiyor!
Ezan karşıtı Sera Kadıgil'i, CHP Meclis'e soktu, şimdi 'Sosyalist Türkiye' istiyor!

Siyaset

Ezan karşıtı Sera Kadıgil'i, CHP Meclis'e soktu, şimdi 'Sosyalist Türkiye' istiyor!

Ezan karşıtı TİP'li Sera Kadıgil Meclis'i karıştırdı!
Ezan karşıtı TİP'li Sera Kadıgil Meclis'i karıştırdı!

Siyaset

Ezan karşıtı TİP'li Sera Kadıgil Meclis'i karıştırdı!

TİP'li Kadıgil'den Müslümanlara hakaret
TİP'li Kadıgil'den Müslümanlara hakaret

Gündem

TİP'li Kadıgil'den Müslümanlara hakaret

Eski CHP'li Kadıgil'den skandal sözler
Eski CHP'li Kadıgil'den skandal sözler

Gündem

Eski CHP'li Kadıgil'den skandal sözler

28 Şubatçı TİP'li Kadıgil'in Kılıçdaroğlu'na
28 Şubatçı TİP'li Kadıgil'in Kılıçdaroğlu'na "başörtüsü" isyanı!

Siyaset

28 Şubatçı TİP'li Kadıgil'in Kılıçdaroğlu'na "başörtüsü" isyanı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23