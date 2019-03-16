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İslam düşmanı senatörün kafasında yumurta kırdılar

İslam düşmanlığıyla tanınan Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning, bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kaldı. Anning, kafasına yumurta atan genci darp etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:23

İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, dün gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kaldı.

Senatör, konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci darp etti. Senatörün beraberindekiler de genci yere yatırarak darp etti.

Yaşananlar ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Anning'e Başbakan'dan tepki: İğrenç

Yeni Zelanda’da 2 camiye yönelik düzenlenen terör saldırının ardından Avustralyalı Senatör Fraser Anning Yeni Zelanda’nın göçmen politikasını eleştirmiş; Avusturalya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medya hesabından Senatöre tepki göstermişti.

Anning, “Toplumumuz içinde gerçekleştirilen her türlü şiddet eylemine karşıyım ve saldırganları kesinlikle kınıyorum, fakat but tür bir saldırının savunulacak bir yanı olmasa da bugün gerçekleştirilen saldırı toplum içinde hem Avusturalya’da hem Yeni Zelanda’da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir. Her zamanki gibi sol görüşlü politikacılar ve medya bu saldırıyı silahlara yönelik yasalar ve aşırı milliyetçilik ile bağdaştıracaktır. Ancak, bu klişeleşmiş bir saçmalık. Bugün Yeni Zelanda sokaklarında yaşanan vahşetin nedeni radikal dincilere Yeni Zelanda’ya gelme izni veren ‘göçmen program’ıdır.” ifadelerini kullanmış; Avusturalya Başbakanı Scott Morrison sosyal medya hesabından Senatöre tepki göstererek, Senatörün yaptığı yorumları ‘iğrenç’ bulduğunu ve bu tarz görüşlerin ne Avusturalya’da ne de Avusturalya Parlamentosu’nda bir yeri olmadığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:23
  1. avustralyalı senatör Fraser Anning
  2. yumurtalı protesto

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