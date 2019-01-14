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İslam düşmanı Özgentürk yine nefret kustu! Başörtüsü için skandal sözler

FETÖ-PKK yandaşlığı yapan Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, başörtülü kadınlarla ilgili olarak küstah ifadelerde bulundu. Özgentürk yazısında, başörtüsünün Sümerlerde fahişe kadınlardan geldiğini öne sürmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:50
İslam düşmanı Özgentürk yine nefret kustu! Başörtüsü için skandal sözler

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, başörtülü kadınlarla ilgili aşağılık ifadeler kullandı. Genç kızların başörtüsünün nereden geldiklerini bilmediğini öne süren Özgentürk, Sümerlerde fahişelik görevi yapan kızların tanınmaları için başörtüsü taktığını ve başörtüsünün de buradan geldiğini yazdı. Skandal ifadeler kullanan Özgentürk’e tepkiler çığ gibi büyüdü. Özgentürk’ün ayrıca CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde film atölyesinin yönetmenliğini de yaptığı ortaya çıktı.

FETÖ-PKK yandaşlığı yapan Cumhuriyet gazetesi bir skandala daha imza attı. PKK'ya terör örgütü diyemeyen, Kandil'deki hainlerin güzellemesini yapan, Pensilvanya'daki teröristbaşı aleyhinde haber yapamayan ve CHP'nin sesi olan Cumhuriyet gazetesi son rezaletiyle büyük tepki çekti.

İslam nefretini dışa vurdu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, 13 Ocak tarihli 'Yeni kuşak türbanlılar' başlıklı yazısında haddini aşan ifadeler kullandı. Başörtüsünün bir gelenek olduğunu İslam'da yer olmadığını öne süren Özgentürk, başörtüsünün Sümerlerde fahişe kadınlardan geldiğini öne süren aşağılık bir yazı kaleme aldı.

"Fahişelik yapan kızların..."

Özgentürk'ün skandal yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde: Türbanın nereden geldiğini bilmiyorlar. Kuran'da yazıp yazmadığını bilmiyorlar. Onlara türbanın Sümerlere dayandığını, bu uygarlıkta zengin ailelerin ilk kızlarını fahişelik görevi yapmaları için belli bir süre tapınaklara yollamak zorunda olduğunu anlatıyor, halk karıştırmasın diye de bu kızların başını örtmesinin zorunlu kılındığını söylüyorum. İlk baş örtünme onlarda, ardından Yahudiler de bu geleneği değiştirerek almışlar ve kiliselerde yaşayan rahibelerin bu biçimde örtünmeleri herkes tarafından kabul edilmiş.

 

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:50
  1. Işıl Özgentürk

YORUM YAZ

  • nebi yıdıznebi yıdız5 dk önce
    Kafirler bizim inancımıza dil uzatmasınlar. Başka bir şey istemeyiz.Biz onların maymundan çoğaldıkları inancı için dil uzatıyormuyuz. Soyları hayvandır bizi ilgilendirmez. O aşağılıklar da bizim inancımıza ve örtümüze karışmasınlar.
  • AycanAycan19 dk önce
    Özgöntürk'e itirazlarım olmakla birlikte yorum yapanlara sorum Şu: YAZININ TAMAMINI OKUDUNUZ MU?Eleştirelim derken Kuranı Kerimde yasaklanan kaç fiili işlediniz
  • NİHALNİHAL22 dk önce
    Muazzez İlmiye Çığ denen hortlak (104 yaşında bunak)tan alıp bize satıyorlar.Başörtüsü Fahişe örtüsü imiş.İttihat Terakki devamı sizi niyetiniz düşünceniz felsefeniz hep aynı.CHP zihniyeti = ittihat terakki.İttihat terakkinin başaramadığınıda M.Kemal devrimleriyle yaptı.Bunlar bu işte.Sürekli din düşmanlığı İlerleme(Terakki=batılılaşma)
  • engineerengineer22 dk önce
    kerhanede hiç başörtülü fahise gören varmı?
  • İbrahim güvenİbrahim güven27 dk önce
    Adi fa..işe chpkklı
  • ŞahinŞahin32 dk önce
    Bir fa.işe var ise sen , senin zihniyetinde olanlar ve seni kanı bozuk doğuran anandır. Senin sütünde sürüşünde bozuk velhasıl.
  • YAŞARYAŞAR32 dk önce
    Şirazesi kaymış kadın.
  • görkemgörkem37 dk önce
    bence türban olayini en iyi bilen insan 103 yasindaki Sümerolog ord. prof. dr. Hilmiye CIG.. Bence ona danismalisiniz.. Olay tamamen ilmidir, o size bilimsel olarak nerden nasil geldigini anlatacaktir..
  • Kartal57Kartal5741 dk önce
    Bak negüzeldemokrasi bu işte.Fikrini düşünceni hatta kinini nefretini söyleyip kusabiliyorsun.Eğer senin gibi benimdebiraz düşünce özgürlüğüm varsa bendedüşüncelerimi söyliyeyim.Senin o patronun daha doğrusu Cumhuriyet gazetesini kuran o avrupa taklitcisi islam düşmanı da çok gayret gösterdi ama hiç bir başarı elde edemedi.Tek elde ettiği başarı sizler gibi Müslümanlara sataşan islamdan nefret eden bir nesilin ,toplumun ortaya çıkmasını sağladı.Sizler ancak avrupanın en alt tabakasında olan ,hiçbir şey üretmeden içip içip sarhoş olan ve daha sonra sağa sola karışan hakaret eden mahluklarsınız.Eee ATANIZ dan iyi öğrenmişsiniz.Biz ise ATAMIZ dan içkininkötü taraflarının iyi taraflarından çok ama çok olduğu için,ve bu yüzden yasaklandığını öğrendik itaat ettik.Sonuçda da ayık bir kafayla hiç bir insanı rahatsız etmeyip hakaret etmiyoruz.
  • salimsalim47 dk önce
    aynaya bak ... kimmis gorursun . bunlarin anladigi dil bu anlasilan dilden konusmak lazim bunlara O.. cocugundan ne olur O... cocugu olur herzaman olmaz kabul ama bu zatta boyle denk gelmis olmus
  • BaşörtülüBaşörtülü56 dk önce
    Sümerlerin hayatını iyi öğrenmiş ama yüce kitabımızı açıp Allah'ın ayetini görememiş kara cahil. Bide bilmişlik taslıyor.
  • Şeref KazanŞeref Kazan58 dk önce
    Bunlar ailelerini sülalelerini pazarlayan 7 den 77 ye fahişelik yapan yaratıklar toplu s.. partilerinigizli saklı yerlerini örtpas etmek için Müslümanlara saldıran CHP de Cumhuriyet de Sözcü de yer edinmiş zavallı yaratıklar Suratlarını gören korkudan çişini yapar
  • NurNur1 sa önce
    Aynaya bak kadın fahişeye kim benziyor aşağılık budala, kocanaçocuğuna sor varsa!? erkekleri kim tahrik eder dekolte giyip en mahrem yerlerini sergiliyen mi tesettür uygulayan kadın mı hangisi daha davetkardır kaçtane kamuflaj hariç tesettürlü orospu gördün rezil kadın seni mahkemeye vermeli tesettürlü kadınlar büyük tazminat davaları açmalı süründürmeli mutlaka hapis cezası alman için uğraşılmalı hadi kadınlar hadi Allah aşkınıza şuna haddini bildirelim yetti günahın dibi bunlar bunları daha fazla konuşturmayalım öyle bir ders verilsinki bunlara bir daha cesaret edemesinler aşağalık yaratıklar avamlar cahiliye kadınları bunlar avukatlar namuslu şerefli avukatlar ücretsiz üstlenmeli bu davayı Allahın emirlerine yasaklarına meydan okumadır buyanlarına kalmasın bu firavunların
  • AlperAlper1 sa önce
    Seçimler yaklaştıkca,başörtüsü gene gündeme geliyor.Bunlar herhalde tasadüf değil,belirli odaklar ortamı germek için bu aparatları kullanıyorlar herhalde.Müslüman cenahdan da kimse mesala faizler yüksek,düşürün şunları demiyor,ya islamındiğer emir ve yasakları?
  • hsnhsn1 sa önce
    bu ... göre çıplaklık fahişe olmamanın nişanesi mi oluyor o zaman yazıklar olsun başörtülü kadınlar ve kızlar bu ahlaksızı dava etmeli
  • SafaSafa1 sa önce
    Bunları rahat bırakın artık. Elinden oyunçağı alınan çocuk psikolojisi sendromunu yaşıyorlar. Zavallılar. Düne kadar devlet bizim edebiyatı yapıyorlardı, baktılarki ellerindeki devlet uçmuş gerçek sahibi halkın omuzuna konmuuuuş. Şimdi ne yapsın zavallılar çemkirmektek gayri. Azıcık anlayışlı olun canım.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ1 sa önce
    TMM DA NERDE HAKARET ETMİŞ. TÜRBANIN TARİHİ GEÇMİŞİNİ ANLATMIŞ.VARSA DELİLLERİN SENDE KARŞI TEZ İLE BU KADININ DEDİKLERİNİ ÇÜRÜT. BU ARAŞTIRILMIŞ BİLİMSELLİGİ ARTIK TARTIŞILAMICAK BİRŞEY.TÜRBANIN NERDEN GELDİGİ.İLK KİM NERDE NİCİN KULLANILDIGI ARAŞTIRILIP ÖGRENİLDİ.BUNA NİYE KIZIYORSUNUZKİ
  • tuncay kahvecituncay kahveci1 sa önce
    .. alacan eline...........

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