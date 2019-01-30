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İslam düşmanı Nike'tan skandal! 'Allah' lafzını yine ayakkabının altına yazdılar

Amerikan spor giyim markası Nike'ın piyasaya sürdüğü yeni spor ayakkabı modelinin altında Arapça "Allah" yazısını andıran bir logonun kullanılması Müslümanların tepkisine yol açtı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:14
İslam düşmanı Nike'tan skandal! 'Allah' lafzını yine ayakkabının altına yazdılar

"Change.org" adlı internet sitesinde başlatılan kampanyada İslam düşmanı Nike'ın yeni Air Max serisinin altına yerleştirdiği logolarda Arapça "Allah" lafzının olduğu simgeler dikkat çekildi. 

14 bin imza toplandı: Ürüleri piyasadan çekin!

İslam düşmanı Nike'a söz konusu seriyi piyasadan çekme ve satılan ürünleri geri çağırma çağrısı yapılan kampanyada yaklaşık 14 bin imza toplanarak büyük tepki gösterildi.

Kampanyayı başlatan Saiqa Noreen, kampanya sayfasında, "Nike'ın Allah ismini bir ayakkabının üzerinde bulunmasına izin vermesi çirkin ve korkunç. Bu Müslümanlara karşı bir saygısızlık ve oldukça rahatsız edici, aynı zamanda İslam'ı da küçümseyici." ifadesini kullandı.

Nike'tan pişkin açıklama!

Öte yandan ABD basınına konuşan bir Nike yetkilisi, söz konusu logonun Air Max markasının bir versiyonu olarak tasarlandığını iddia ederek, "Nike, tüm dinlere saygılıdır ve bu konudaki endişeleri ciddiye alıyoruz. Söz konusu logo, Air Max markasının stilize edilmiş bir sunumu olması için tasarlandı. Buradaki tek amaç Air Max markasını yansıtmak." açıklamasıyla pişkin bir cevap verdi.

Bu alçaklık ilk değil!

İslam düşmanlığını daha önce de gözler önüne seren Nike, 1997'de piyasaya sürdüğü bir ayakkabı serisinde de aynı skandalı sergilemiş ve gelen tepkiler üzerine ürünlerin satışını durdurmuştu.

Nike'ın başka ürünlerinde de 'Allah' lafzını ayakkabı altına işleyerek hakaretlerine devam etmişti. Adidas, Puma da daha önce Allah lafzına hakaretlerde bulunmuştu.


Adidas çorabı

Puma'nın ayakkabısı

Nike'ın başka bir ürünü

 

 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:14
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