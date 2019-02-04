0553 313 94 23

İslam düşmanı İngilizlerden okula alçak saldırı!

İngiltere'nin Newcastle şehrindeki Bahr Akademisi, İslam karşıtı vandalların saldırısına uğradı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 19:19
İslam düşmanı İngilizlerden okula alçak saldırı!

İngiltere'de, Brexit süreci ve terör saldırılarının ardından, nefret suçları son 5 yılda iki kat arttı. Hükümet tarafından açıklanan rakamlara göre bu tür suçlarda hedef alınanların yarısını, Müslümanlar oluşturuyor.

Bu saldırıların son örneği ise İngiltere'nin Newcastle şehrinde yaşandı. Bahr Akademisi tarafından İslam okulu yapmak için alınan bina, vandalların saldırısına uğradı. Mescid olarak kullanılan yere Müslümanları hedef alan ifadeler yazıldı ve gamalı haç çizildi.

"Dava açmak yerine oturup çay içeceğiz"

Yaşananları TRT World muhabiri Assed Baig'e anlatan okul yöneticisi Müftü Muhammed Abdulmuheet, saldırı sonrası odaya girdiğinde Kuran'ın yere düştüğünü gördüğünü ve fotoğrafını çekerek polis gelmeden onu yerden aldığını söyledi. 

Vandallara dava açmak istemediklerini açıklayan Abdulmuheet, "Onlar eğitimsiz görünüyorlar. Belki de çocuklar ama dinimiz hakkında yanlış bilgilendirilmişler. Bizler onları eğitmeyi ve onlarla konuşup çay içmeyi tercih ediyoruz." dedi.

Polis ise olayla ilgili araştırma başlatıldığını, saldırının ırkçı ve İslamofobik bir saldırı olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT World

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 19:19
  1. Van
  2. İngiltere
  3. Muhammed Abdulmuheet
  4. Brexit
  5. Newcastle

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baradey'den Anayasa referandumunda ortak tutum çağrısı
    1. Baradey'den Anayasa referandumunda..
    2. Emniyet göz açtırmadı! Bin 894..
    3. İş arayan gençleri heyecanlandıracak..
    4. Başkentte Sri Lanka lezzetleri
    5. Avustralya'da sel felaketi! 18 bin..
    6. Almanya'da büyük kriz! 72 uçuş iptal..
    7. GÜNCELLEME 2- Çanakkale'de otomobilin..
    8. Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı
    9. Ukrayna'dan skandal Venezuela kararı!
    10. Nijerya'da 2018'de 41 bin kişi..
    11. İslam düşmanı İngilizlerden okula..
    12. Tartıştığı kayınvalidesini 8 yerinden..
    13. Adıyaman'da sokak köpeklerinin..
    14. Halkbank'ın Makedonya'daki şubesinde..
    15. Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da
    16. Şırnak'ta PKK'lılara ait 9 sığınak..
    17. Güvenlik danışmanı açıkladı! İdlib..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
    19. Virajı alamayan traktör devrildi: 2..
    20. Balzamik sirke nasıl kullanılır?
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor