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Gündem İslam düşmanı Can Ataklı yine kin kustu: Gençlerin camide ne işi var?
Gündem

İslam düşmanı Can Ataklı yine kin kustu: Gençlerin camide ne işi var?

İslam düşmanı Can Ataklı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençleri camiyle buluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı projeden rahatsız oldu. Ataklı, “Sayın Cumhuriyet savcıları, Allah rızası için söyleyin; sizler ne iş yaparsınız?” diyerek savcıların kampanyaya müdahale etmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 10:40:00 - 2021-01-11 10:43:31
İslam düşmanı Can Ataklı yine kin kustu: Gençlerin camide ne işi var?

Korkusuz gazetesi yazarı ve Tele1 kanalı sunucusu Can Ataklı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençleri camiyle buluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı projeden rahatsız oldu. Ataklı, “Sayın Cumhuriyet savcıları, Allah rızası için söyleyin; sizler ne iş yaparsınız?” diyerek savcıların kampanyaya müdahale etmesini istedi.

Korkusuz gazetesi yazarı ve Tele1 sunucusu Can Ataklı, bugünkü köşe yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençleri camiyle buluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı projeyi eleştirerek, savcıları göreve davet etti.

Diyanet İşleri Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Yiğit’in yaptığı “Gençleri, dini istismar eden FETÖ benzeri yapılardan korumak için (Camilere Gençlik Kolu) projesi uygulamaya konuldu. 85 bin cami var. İlk etapta 1500 camide altyapı çalışmaları tamamlandı. Cami Gençlik Kolları, 45 bin merkez camide oluşacak” açıklamasını hatırlatan Ataklı, bunun anayasaya aykırı olduğunu savundu.

"Savcılar siz ne iş yaparsınız?"

“Sayın Cumhuriyet savcıları, Allah rızası için söyleyin; sizler ne iş yaparsınız?” diye seslenen Ataklı, Diyanet'in gençlere yönelik cami kampanyasına savcılığın müdahale etmesini istedi.

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Yorumlar

hasan elçin

senin gibi ateist putperest gavurları istemiyoruz.asıl halkın çoğunluğunu yok sayan sizin zihniyetinizi istemiyoruz.bide sizler için önlem alıp bişeyler yapsa şu devlet
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lütfi

halkı kin ve düşmanlığa teşvikten esas sana işlem yapulmali
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