İslam dünyası ayağa kalktı! İstanbul'un fethine "işgal" diyen Mısır Fetva Kurumu'ndan geri vites

Mısır Fetva Kurumu'nun İstanbul'un fethini "Osmanlı işgali" olarak nitelendiren açıklamasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, açıklamanın kurum için "utanç lekesi" olduğunu belirtti. Öte yandan Mısır Fetva Kurumu, gelen tepkiler üzerine açıklamasını geri çekerek yeni bir açıklama yaptı.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının gündeme gelmesi üzerine Mısır Fetva Kurumu, Facebook'ta, İstanbul'un fethini Osmanlı işgali olarak tanımlamış ve "Ayasofya 537 yılında Bizans döneminde bir kilise olarak inşa edildi ve Osmanlılar 1453'te İstanbul'u işgal edinceye ve onu camiye çevirinceye kadar 916 yıl kilise olarak kaldı" ifadesini kullandı.

İslam dünyası ayağa kalktı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Facebook sayfasından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav) "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadisiyle bu fethe işaret ettiğini aktardı. "İstanbul'un fethinin, Osmanlı işgali olarak tanımlanması husumette sınırları aşmak, tehlikeli bir yozlaşma ve Mısır Fetva Kurumu için bir utanç lekesidir" ifadesini kullanan Karadaği, bu tür açıklamaların, Mısır'daki dini kurumların politize oluşunun delili olduğunu vurguladı. Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketinin Başkanı Abdurrezzak Mukri ise Twitter hesabında, "Fetva Kurumu'nun açıklamasından sonra hakkı batıldan ayırt etme konusunda bir müphemlik kaldı mı?" dedi.

Skandal açıklamadan çark ettiler

Mısır Fetva Kurumu'nun açıklamasının sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine geri adım atıldı. Yapılan yeni açıklamada ise "Büyük fethin sufi Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet eliyle gerçekleştirildiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Fatih Sultan Mehmet'le hiçbir bağının olmadığı" ifadelerine yer verildi.