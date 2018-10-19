İslam dünyası Ankara’da buluşuyor

ERTUĞRUL ŞAHAN / ANKARA

İlme Destek Derneği (İLDES) dünyanın dört bir yanından getirdiği 20’yi aşkın ilim adamı ile 1’inci Uluslararası İslami İlimler Sempozyumu düzenleyecek. Ankara Ticaret Odası (ATO) Konferans ve toplantı salonunda düzenlenecek olan program Türkçe ve Arapça olmak üzere iki dilde 3 oturum olarak gerçekleşecek.

Sempozyumla ilgili basın toplantısı düzenleyen İLDES Genel Başkanı Veli Kamiloğlu, “Bu sempozyumda İslam dünyasındaki sıkıntıları anlatmayı tanınmış ilim adamlarının düşüncelerini rapor haline getirerek hazırlamış olduğumuzun raporu Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta olmak üzere İslam ülkelerinin devlet başkanlarına sunmayı planlıyoruz” dedi.