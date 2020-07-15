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İslam dinine ve Hz. Muhammet'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 00:32:26 -
İslam dinine ve Hz. Muhammet'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İslam dinine ve Hz. Muhammet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden İslam dinine ve Hz.Muhammet'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri, Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, şüpheli M.C.S.'yi Fatih'teki evinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.




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