İslam Birliği Platformu, İslam dünyasını bir araya getirmek için çağrı yapıyor

İşte İslam Birliği Platformu'nun yayınladığı o bildiri;



Gerçek ve somut bir İSLAM BİRLİĞİ'nin kurulmasını tavsiye, teşvik ve tahrik için 29.Mayıs.2021'de teşekkül eden Platformumuz, akademisyenler, eski Bakan ve siyasetçiler, emekli askerler, gazeteci ve yazarlar, ilahiyatçı hocalar, eğitimciler, mühendis ve iş adamlarından oluşan bir düşünce ve strateji merkezidir. "Bu zamanın en büyük farz vazifesi, İttihad-ı İslam'dır" beyanına binaen, Heyetimizin samimi inancı budur ki : İSLAM BİRLİĞİ, ülkemizin ve İslam Âleminin iktisadi, içtimai ve askeri bütün problemlerinin çözümüdür ! "NİÇİN İSLAM BİRLİĞİ ?" adında hazırladığımız Raporumuzu 1.Ekim.2023 günü hem matbu ve hem de e-posta yoluyla, Cumhurbaşkanımıza, Dış İşleri 1 Bakanımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve bazı Siyasi Parti Başkanlarına takdim ettik. Raporumuzun arabça tercümesini, Arab Ülkelerindeki bazı mütefekkir, münevver şahıslara ve ilahiyatçı hocalara gönderdik. Ülkemizin hemen çevresinde ve hususan Orta Doğu’da gelişmekte olan tehlikeli hadiseler de, İSLAM BİRLİĞİ'ne ve İSLAM BARIŞ GÜCÜ ORDUSU'na olan âcil ve kritik ihtiyacı apaçık göstermektedir. َما ِان َون َّ ُمْؤ ِمنُ الْ ِا ْصلِ ُحوا ْخَوةٌ اَ َخَوْي ُك َبْي َن ْم َفاَ قُوا َواتَّ َ هّٰللا َعلَّ ُكْم ل ْر َح ُم َون َ تُ Hakikaten Mü'minler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. (Hucurat Suresi-10) Ayetinin emrine binaen : Bütün Ehli İmanı ve Ehli İnsafı, İSLAM BİRLİĞİ konusunda âcil ittifak, tesanüd ve işbirliğine davet ediyoruz. Mü'min ferdler, gruplar, cemaatler, STK'lar, partiler, siyasetçiler, aydınlar, ilahiyatçılar, Seyyidler ve Mürşidler arasında hakiki, samimi dayanışma ve 2 işbirliği ile başlayacak bir hareketin, süratle İslam Ülkeleri, Müslüman Hükümetler ve Müslüman Halklar arasında da samimi ittifak ve ittihada dönüşeceğine inanıyoruz. Bu ittifak ve ittihadın getireceği kuvvet ve kudret karşısında, hiçbir düşmanın İslam Âlemine ve Mazlum Müslümanlara bir daha saldıramayacağını biliyoruz. Raporumuzu dikkatle incelemenizi, başkalarına da iletmenizi, İSLAM BİRLİĞİ ve İSLAM BARIŞ GÜCÜ ORDUSU davasına gereken bütün desteği vermenizi temenni ediyoruz. İnşaAllah, ülkemizi ve İslam Dünyasını her türlü tehlikelerden koruyacak ve maddi-manevi terakkimizde büyük hız kazandıracak hakiki İSLAM BİRLİĞİ'nin kuruluşu için Cenab-ı Hakk'ın yardımını niyaz ediyoruz.