İslam başıboş hayvan tehdidi için ne diyor?

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Van'ın Tuşba ilçesinde, Selimbey Mahallesi'ndeki Alpin Sitesi bahçesinde oynayan 10 yaşındaki M.D., kulağında küpesi olan bir köpeğin saldırısına uğradı.

Saldırıda boğazından ve vücudunun çeşitli yerinden yaralanan 10 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen ambulans ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Başıboş köpek sorunu, Van'dan gelen üzücü haberle yeniden Türkiye gündemine girdi.

Sözde hayvanseverlerin diretmeleri sebebi ile sorun kördüğüm haline gelirken, İsmailağa Fıkıh Heyeti üyesi Abdülhamid Türkeri’nin sözleri yeniden gündem oldu.

İslami açıdan meselenin çözümünü anlatan Türkeri, "Bugün hayvanlar dokunulmaz hale geldi. İslam’a göre bu saldırgan köpeklerin, başka seçenek yoksa öldürülmeleri caizdir." demişti.