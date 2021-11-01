İslam Araştırmaları Merkezi'ni hedef aldılar

İslam Araştırmaları Merkezi ya da kısaltması ve yayın ismiyle İSAM, Türkiye’nin en nitelikle akademik araştırma kurumlarından birisi. 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı’yla organik bağı olan İSAM felsefe, düşünce, teoloji konularındaki çalışmalarıyla çok büyük bir boşluğu dolduruyor.

Haksöz Haber'de yer alan habere göre, Türkiye’nin üzerine inşa edildiği ideolojik bağlam fikri ve mantıklı düşünmeyi imkansız hale getirdiği için bir bakıma “düşünsel çölleşme” ile karşı karşıyayız. Osmanlı’nın son yıllarında dahi İslamcı, milliyetçi, seküler olsun fark etmez ciddi bir birikimden söz etmek mümkünken Türkiye’de akademik çalışmalar Kemalizm’in boyunduruğu altında sadece izin verilen ölçüde ilerleme kaydedebilmiş. Bu bağlamda İSAM çöl ikliminde vaha misali kitaba ve nitelikli çalışmalara ulaşmak isteyenler için önemli bir imkân sağlıyor. Çölleşmeden söz etmişken kısıtlı kaynaklarıyla Türkiye bir de her alanda çok ciddi israfın yaşandığı bir ülke olma özelliğine sahip ne yazık ki! Yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olmayan Türkiye’nin sadece fiziksel değil zihinsel olarak da gerekli kaynaklardan mahrum olduğu açık. Nitelikli akademik çalışmalara ne kadar imkan sağlandığı oldukça tartışmalıyken anlamsız bir sürü işe tonla para harcanıyor!

Böylesi bir vasatta İSAM’a harcanan paranın miktarını tartışmak için seküler nefret ile hareket eden cehalet çukurundan konuşuyor olmak gerekiyor. İşte o çukurdan konuşan Birgün, Onedio, T24, Yeniçağ, Gerçek Gündem, soL Haber gibi haber siteleri “Diyanet’in kurduğu Merkez’in ödeneği yüzde 545 artırıldı” başlıklarıyla konuyu gündem etmeye çalıştılar. Bize kalırsa İSAM’ın ne olduğu bile bilmeyen siteler içinde “İslam” kelimesi geçtiği için reaksiyon göstermiş olabilirler, şaşırmayız! Farklı cenahlardan birçok yazar ve akademisyenin tepkisini toplayan bu sığ bakış açısından ilk önce T24 geri adım attı. İSAM ile ilgili haberini kaldıran T24 en azından diretmeyerek hatasını kabul etmiş oldu. Ancak diğer yayın organları göğüslerini gere gere haberleri sergilemeye devam ediyorlar… Ne diyelim Allah akıl fikir versin!