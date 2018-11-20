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Islak saçla uyumanın olumsuz etkileri

Islak saçla uyumanın pek çok zararı vardır.Bu sorunları yaşamamak için ıslak saçla uyumayın! İşte ıslak saçla uyumanın kişiye verdiği olumsuz etkileri…

20 Kasım 2018 Salı 18:24
Islak saçla uyumanın olumsuz etkileri

SAÇ KIRILMASINA NEDEN OLABİLİR

Islak saç zayıftır. O nedenle ıslak saçla uyumak kırılmalarını kolaylaştırır.

SOĞUK HİSSETTİRİR

Özellikle kış aylarında ıslak saçlarla uyumak daha fazla üşüyeceğiniz anlamına gelir.

SAÇ ŞEKİLLENDİRMEYE DAHA FAZLA ZAMAN HARCARSINIZ

Islak saçlarla uyuduğunuzda, sabah kalktığınızda saçlarınızın çok daha fazla dağıldığını ve garip şekiller aldığını görebilirsiniz. Onları fön makinesi ya da maşayla düzeltmek ve istediğiniz şekli vermek daha da zorlaşacaktır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ ZAYIFLATIR

Islak saçlarla uyumak bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir, bu da soğuk algınlığı veya grip virüsünü yakalamanızı daha olası kılar.

BAKTERİ ÜRETİR

Islak sağların nemlendirdiği yastıklarda bakteri üreme olasılığı daha yüksektir. Nemli yastık, zararlı bakteriler ve küfler için mükemmel bir üreme alanı haline gelecektir. Yastık kılıflarını değiştirseniz de, saçlarınızdaki nem yastığın içine nüfuz etmiş olacaktır.

KEPEĞE NEDEN OLUR

Nemli saçlarla uyumak, doğal yağları saçınızdan uzaklaştırarak fazla nem ile birlikte yastık kumaşı tarafından kolayca emilecektir. Bakteriler ve doğal yağların kaybı, saç derisinde kepek olasılığını artıracaktır.

SAÇLARIN KURUMASINA NEDEN OLUR

Saçınız ıslakken uyuduğunuzda, saçınızdaki doğal yağlar da saçın nemiyle yastığa geçer. Bu da saçlarınızın genel yapısını bozar, kuru, cansız ve mat görünmesine neden olur. Saçlarınız kuruduğunda kırılma ihtimali daha yüksektir.

SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLABİLİR

Islak saçlarla yatağa gitmek saç dökülmesine ve dahası saçkırana neden olabilir. Saçkıran, sıcak ve nemli koşullardan kaynaklanan bir mantar enfeksiyonu türüdür. Oldukça bulaşıcıdır, bu yüzden, kafa derisi ile temas eden her şeyi yıkamak zorunda kalırsınız.

SİVİLCEYE NEDEN OLUR

Islak saçın yastıkta oluşturduğu nem nedeniyle bakterilerin üremesi artar, bu da cildiniz de sivilcelerin artmasına neden olabilir.

NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Saçlarınızı akşam erken saatlerde yıkayın. Bu saçlarınızın yatmadan önce kurumasını sağlar.

İpek yastık kılıfı ile uyumak, sürtünmeyi azaltır ve kırılmayı önler.

Saçlarınızı t-shirt ile kurulayın. Bu, normal bir havluya veya uzun süreli fönle kurutmaya göre daha az hasara neden olur.

Saçlarınızı güçlendirmek için saç kremi uygulayın.

Islak saçlarla uyursanız, yastığınızda su geçirmez bir yastık alezi kullanın ve yastık kılıfını her iki günde bir değiştirmeyi ihmal etmeyin.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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